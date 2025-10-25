Украинский военный из антидронового мобильного отряда ПВО в Донецкой области, 20 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Вечером 25 октября Россия продолжает атаковать территорию Украины шахедами , атака продолжается еще с ночи.

21:12 Воздушные силы сообщили, что группа шахедов на севере Черниговской области движется на запад.



20:52 В Нежинском, Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области отменена воздушная тревога, объявлена ​​воздушная тревога в Черниговском районе.



Реклама

В 16:39 Воздушные силы предупредили, что шахеды движутся на Павлоград Днепропетровской области с севера.

В 17:39 Воздушные силы написали, что новая группа шахедов на севере Сумской и Черниговской областей летит на юго-запад.

В 20:09 Воздушные силы заявили, что группа шахедов в Донецкой области летит на Днепропетровщину.

По состоянию на 20:15 воздушная тревога объявлена в Конотопском и Шосткинском районах Сумской области, в Нежинском, Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области, в Изюмском и Лозовском районах Харьковской области, в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, в Бериславском районе Херсонской области и на всей территории Донецкой области.