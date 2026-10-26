Последствия удара по Харьковской области в ночь на 26 октября 2026 (Фото: ГСЧС)

В ночь на понедельник, 26 октября, войска РФ продолжили атаку на Украину с применением реактивных БПЛА. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Харькове и Запорожье зафиксированы попадания. Сообщалось о движении ракет в направлении Кропивницкого.

08:35 Ночью удалось обезвредить все три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, 56 из 70 реактивных шахедов и 112 из 140 российских ударных дронов в целом — Воздушные силы

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Также среди целей, запущенных врагом, была противорадиолокационная ракета Х-31П.

08:26 Пожар в Холодногорском районе Харькова, удары по Дергачам и Лозовскому району: спасатели показали последствия ночных атак по Харьковской области

07:42 В Запорожье в результате ночного удара четверо раненых. Поврежден отель, частные дома, автобусы

06:21. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

реактивные БПЛА на Золотоношу в Черкасской области;

Реактивный БПЛА мимо Рокитного в Киевской области в западном направлении.

Также сообщалось о движении барражирующего боеприпаса Бандероль мимо Ковяг в Харьковской области в западном направлении.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:21 26 октября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:57. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА мимо Устиновки в Кировоградской области в сторону Николаевской области;

реактивные БПЛА мимо Магдалиновки в Днепропетровской области в северо-западном направлении;

реактивные БПЛА на Малин с северо-востока и на Брусилов с севера.

05:37. Российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар.

Пострадали по меньшей мере два человека.

05:35. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА на Новые Санжары в Полтавской области с востока;

реактивные БПЛА с севера Киевской области на север Житомирской области;

реактивный БПЛА мимо Пятихаток в Днепропетровской области в юго-западном направлении;

реактивные БПЛА в Днепропетровской области — мимо Перещепино и мимо Межевой в северо-западном направлении;

Реактивные БПЛА мимо Сновска в Черниговской области в южном направлении.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:35 26 октября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

04:53. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

реактивный БПЛА на Славутич с северо-востока;

новые реактивные БПЛА из Брянской области на север Черниговщины;

БПЛА движется к Пролесному в Харьковской области с востока.

04:38. БПЛА на Харьков с севера — Воздушные силы.

04:34. Реактивный БПЛА с севера Черниговской области на север Киевской области — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:34 26 октября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

04:11. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА мимо Сквиры в Киевской области в западном направлении;

Реактивные БПЛА в Черниговской области — мимо Городни и Корюковки в южном направлении.

04:07. СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком.

Ранее Воздушные силы сообщали о движении ракет в сторону города.

03:33. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистических ракет.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:33 26 октября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:28. Зафиксировано попадание реактивного БПЛА в Холодногорском районе Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

Последствия удара уточняются.

03:24. Реактивный БПЛА над Запорожьем — Воздушные силы.

Также сообщается о пусках КАБ в направлении города.

03:18. Реактивные БПЛА проходят мимо Березовки в Одесской области в северо-западном направлении — Воздушные силы.









Также сообщается о пусках КАБ по Запорожью.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:06 26 октября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:25. Реактивные БПЛА курсом на Харьков — Воздушные силы.

02:22. Реактивные БПЛА через Днепропетровскую область в Харьковскую — Воздушные силы.

02:02. Группа реактивных БПЛА через Запорожье в направлении Днепропетровской области — Воздушные силы.

01:53. Группа реактивных БПЛА в направлении Запорожья — Воздушные силы.

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01:41. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

группа реактивных БПЛА из Николаевской области (через Токаревку) в Одесскую область;

реактивные БПЛА в Одесской области проходят мимо Ананьева курсом на Винницкую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:41 26 октября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:26. Пуски КАБ по Сумской области — Воздушные силы.

01:08. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад;

новые реактивные БПЛА с Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков).

00:41. Реактивные БПЛА в Черниговской области мимо Сновска и Городни в юго-западном направлении — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:41 26 октября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:08. Реактивный БПЛА из Хмельницкой области в направлении Черновицкой области — Воздушные силы.

23:53. Реактивный БПЛА через юг Винницкой области в направлении Хмельницкой области — Воздушные силы.

23:43. Новый реактивный БПЛА в Одесской области, курс — на Винницкую область — Воздушные силы.

23:11. Реактивный БПЛА в направлении Винницы с юга — Воздушные силы.

23:05. Реактивный БПЛА в Одесской области, мимо Ананьева, курсом на Винницкую область — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:05 25 октября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

22:37 Большая группа шахедов с Черного моря летит на Черноморск Одесской области, уточнили Воздушные силы.

22:28 Шахеды с Черного моря летят на Белгород-Днестровский район Одесской области, сообщили Воздушные силы.

22:10 Реактивный шахед из Житомирской области летит в направлении Козятина Винницкой области. Также сообщается, что реактивный шахед с Черного моря летит в направлении Очакова Николаевской области.

21:53 Объявлен отбой угрозы баллистики.

Фото: alerts.in.ua

21:40 В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога красного уровня. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с севера. Также сообщается, что реактивный шахед летит через юг Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

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Инфографика: alerts.in.ua

21:35 Реактивные шахеды из Черниговской области летят мимо Славутича в сторону Киевской области, сообщили Воздушные силы. В Киевской области объявлена воздушная тревога желтого уровня в Броварском и Вышгородском районах. На всей территории Харьковской области объявлена воздушная тревога красного уровня.

Инфографика: alerts.in.ua

21:09 В Черниговской области новые реактивные шахеды летят на Славутич, сообщили Воздушные силы.

21:05 Реактивный шахед летит на Харьков, сообщили Воздушные силы. В западных областях воздушная тревога отменена.

Фото: alerts.in.ua

20:39 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Лозовую Харьковской области с юго-востока. В ряде регионов отменили воздушную тревогу, но в западных областях она продолжается.

Инфографика: alerts.in.ua

20:24 Воздушные силы сообщили, что

реактивный шахед летит из Житомирской области в Винницкую, курсом на Козятин;

оккупанты сбросили КАБы на Харьковскую область;

реактивный шахед летит через зону отчуждения Чернобыльской АЭС на запад;

реактивный шахед в Одесской области летит мимо Балты в сторону Винницкой области.

В 19:32 Воздушные силы сообщили, что реактивный шахед в Житомирской области летит в направлении Любара Хмельницкой области, в 19:33 — что в Житомирской области реактивный шахед летит мимо Коростеня на запад, а в 19:35 — что шахеды летят на Лозовую Харьковской области с юго-востока.

В 19:36 Воздушные силы сообщили, что в Винницкой области реактивный шахед летит на Гайсин с юга, а еще один — на Березовку с востока, в 19:37 — что шахеды летят мимо Дергачей на Харьков, а в 19:38 — о пуске КАБов на Сумскую область.

В 19:44 Воздушные силы предупредили, что реактивный шахед летит в сторону Житомира и Озерного, в 19:45 — что реактивный шахед в Винницкой области летит в сторону Немирова и Вороновицы, а в 19:46 — о пуске КАБов на Запорожскую область.

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В 19:55 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят в направлении Литина Винницкой области, в 19:57 — что реактивный шахед в Ровенской области летит мимо Заречного на запад, а в 19:59 — что в Киевской области реактивный шахед летит мимо Иванкова в сторону Житомирской области.

В 20:00 Воздушные силы сообщили, что реактивный шахед летит со стороны Черного моря в направлении Николаевской области, в 20:01 — что реактивные шахеды в Черниговской области летят мимо Городни на юго-запад, а в 20:09 — что реактивный шахед летит с востока в направлении Житомира.

По состоянию на 20:23 воздушная тревога красного уровня объявлена в Запорожской и Донецкой областях, в Павлоградском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области, в Чугуевском, Купянском, Харьковском и Богодуховском районах Харьковской области, а также в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах Сумской области.

Воздушная тревога желтого уровня объявлена в Житомирской и Хмельницкой областях, в Варашском, Сарненском и Ровенском районах Ровенской области, в Чертковском районе Тернопольской области, в Днестровском районе Черновицкой области, в Хмельникском, Могилев-Подольском и Тульчинском районах Винницкой области, в Белоцерковском, Обуховском, Фастовском, Бучанском и Вышгородском районах Киевской области, в Нежинском, Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области, в Ахтырском районе Сумской области, в Изюмском и Лозовском районах Харьковской области, в Криворожском и Каменском районах Днепропетровской области, а также в Подольском районе Одесской области.

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