В ночь на понедельник, 19 января, российские оккупанты запустили несколько групп шахедов в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

07:38 Ночные удары по Днепропетровской области: под вражеской атакой был Синельниковский район. Россия ударила ударными дронами по Николаевской, Васильковской, Илларионовской, Раевской громадах, сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской ОВА.

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По его словам, в области повреждена инфраструктура, транспортные средства, газопровод. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось.

07:20 В Одессе в результате ночной атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

06:17. Воздушные силы сообщают о БПЛА в Черниговской области в районе Крюковки, Мены, Борозны и Нежина вектором движения в направлении Киевской области.

04:59. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА в Нежинском районе, вектор движения в направлении Киева;

несколько БПЛА в районе Запорожья с востока, курсом на запад.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:59 19 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:54. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в направлении Днепра с восточного направления;

БПЛА из Сумской области на северо-восток Черниговской области, курс западный.

02:36. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на южных окраинах Запорожья, курс — южный;

БПЛА курсом на Днепр с северо-востока и юга;

БПЛА мимо Синельниково и Славгорода курсом на Вольнянск с северо-востока.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:36 19 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:15. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

01:59. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

01:45. СМИ сообщают о взрыве в Одессе.

До этого сообщалось о движении БПЛА в сторону города из акватории Черного моря.

01:28. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА в направлении Полтавы с северо-востока;

БПЛА из Николаевской области курсом на Одесскую область ( вектор — Пивденное и Доброслав);

вектор — Пивденное и Доброслав); БПЛА курсом на Николаев по западному направлению;

БПЛА севернее Павлограда, курс — западный;

БПЛА в направлении Харькова с северо-запада, и в направлении Коломака, Краснокутска.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:28 19 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:25. В Запорожье в результате удара войск РФ ранения получил один человек — начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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«Враг нанес удар по Запорожью. Последствия атаки устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь», — отметил он.

00:37. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в Днепропетровской области в направлении Шахтерского с востока и в направлении Донецкой области;

БПЛА в Донецкой области курсом на Доброполье;

БПЛА в Запорожской области в направлении Камышевахи, Вольнянска, Терноватой;

БПЛА в Черниговской области курсом на/мимо Куликовку и на границе с Сумской областью, курс — Новгород-Северский с юга;

БПЛА в Харьковской области курсом на Золочев по западному направлению;

Разведывательный БПЛА по Киевской области курсом на н.п.Малин ( Житомирская область) с северо-востока.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:37 19 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:46. В Днепре слышны звуки взрывов — Суспільне.

23:42. Воздушные силы сообщают о разведывательном БПЛА противника на севере Киевской области (на севере от н.п. Иванков), курс — юго-западный.

23:12 В Запорожье прогремели взрывы, сообщило Суспільне.



23:06 В Одесской и Николаевской области воздушная тревога отменена. Также отменена воздушная тревога в городе Запорожье. В Днепропетровской области объявлена ​​воздушная тревога в Самаровском и Днепровском районах. Воздушные силы сообщили, что в Черниговской области беспилотники РФ летят в направлении Новгород-Северского с севера, в Сумской области российские беспилотники летят в направлении Кириковки с северо-востока. Кроме того, сообщается, что российские дроны летят в направлении Днепра и Самара с юго-востока.



23:03 Российские беспилотники летят в направлении Павлограда, Синельниково и Просяной Днепропетровской области, сообщают Воздушные силы. Также сообщается о разведывательном беспилотнике россиян, летящем с северо-востока на Чернобыль.



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23:00 Россия атаковала КАБами Запорожскую область, сообщили Воздушные силы. Объявлена ​​воздушная тревога в Павлоградском районе Днепропетровской области.



22:52 Воздушные силы сообщили о новых группах шахедов, летящих на северо-восток Харьковской области в сторону Приколотного из Белгородской области РФ. Позже стало известно, что эти шахеды летят в сторону Большого Бурлука. Отменена воздушная тревога в Прилуцком и Нежинском районах Черниговской области, Роменском районе Сумской области, Лозовском и Берестинском районах Харьковской области и во всех районах Днепропетровской области, кроме Синельниковского. Объявлена ​​воздушная тревога в Вышгородском районе Киевской области и Раздельнянском, Березовском и Подольском районах Одесской области.



22:28 Беспилотники летят по направлению к Сумам с севера, сообщили Воздушные силы. Объявлена ​​воздушная тревога в Первомайском районе Николаевской области.



22:12 Беспилотки россиян, предположительно разведывательные, летят по направлению к Кролевцу, Путивлю и Николаевке Сумской области, сообщили Воздушные силы.



22:08 Россия атаковала КАБами восток Днепропетровской области и Донецкую область, сообщили Воздушные силы. На западе Николаевской области замечен разведывательный беспилотник россиян, летящий в сторону Одесской области, привлечены средства для его сбития. Кроме того, шахеды летят с северо-востока на Краматорск.



22:05 Беспилотники летят в направлении Харькова с севера, сообщают Воздушные силы. Также сообщается об активности тактической авиации россиян на востоке и беспилотниках в Днепропетровской области, летящих в направлении Софиевки с юго-востока.

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22:02 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики. Также сообщается о разведывательных беспилотниках россиян в районе Славутича и Сновска Черниговской области, привлечены средства для их сбития.



22:00 Отменена воздушная тревога в Киевской и Полтавской областях и Прилукском районе Черниговской области.



21:39 Объявлена угроза баллистики с севера. Воздушная тревога сейчас на всей территории Киевской (без Киева), Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей и в Вознесенском районах Николаевской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:26 Воздушные силы сообщили о пусках КАБов на Донецкую область и беспилотниках, летящих в направлении Сум с севера. Объявлена воздушная тревога в Вознесенском районе Николаевской области.

Инфографика: alerts.in.ua

В 17:58 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Вольнянск Запорожской области, а в 18:06 написали о пуске КАБов на Донецкую область и восток Днепропетровской области.

В 18:17 Воздушные силы предупредили о беспилотниках, летевших на Барвенково Харьковской области с юга, а в 18:39 — о новых шахедах, летевших на Вольнянск с северо-запада.

В 18:49 Воздушные силы заявили о пуске КАБов на Запорожскую область, а через 10 минут — о беспилотниках, летевших на запад от населенного пункта Холмы Черниговской области.

В 20:08 Воздушные силы сообщили о разведывательном беспилотнике оккупантов в районе населенного пункта Городня на севере Черниговской области, он летел на юг.

В 20:03 Воздушные силы предупредили о беспилотниках, летевших с северо-востока в направлении Сум.

В 20:47 Воздушные силы заявили, что на западе от Снигиревки Николаевской области был замечен еще один разведывательный беспилотник оккупантов, летевший на северо-запад, были привлечены средства для его сбивания.

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В 20:47 Воздушные силы написали об активности тактической авиации россиян на северо-восточном направлении, в 20:08 — о пуске КАБов на Донецкую область и на восток Днепропетровской области, а еще через две минуты — о пуске КАБов на Сумскую область.

В 20:54 Воздушные силы сообщили, что

в Черниговской области

беспилотники летят в направлении Новгород-Северского с севера на юг;

беспилотники летят в направлении Холмов с запада;

разведывательный беспилотник на северо-западе от Городни летит на юго-запад;

в Сумской области

беспилотники летят в направлении населенных пунктов Воронеж и Шостка с юго-востока;

беспилотники летят в направлении Краснополья с юга.

В 21:00 Воздушные силы добавили, что беспилотники на севере Запорожской области летят на запад и юго-запад, а беспилотники в Днепропетровской области летят в направлении Каменского с юго-востока.

В 21:10 Воздушные силы заявили, что в направлении Харькова с севера летит скоростная цель.

По состоянию на 21:21 объявлена воздушная тревога на всей территории Запорожской и Донецкой областей, в Черниговском, Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области, в Шосткинском и Сумском районах Сумской области, в Изюмском, Лозовском, Харьковском и Купянском районах Харьковской области, в Павлоградском, Каменском, Днепровском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области и в Николаевском и Баштанском районах Николаевской области.