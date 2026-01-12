Вечером 11 января продолжается российская атака шахедами на территорию Украины, в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Сумах и Чернигове прогремели взрывы.

06:21 Воздушные силы сообщают о БпЛА на Полтавщине в направлении Миргорода.

Сумская область: БпЛА мимо Шостки, западным курсом.

Киевская область: группа БпЛА в Чернобыльской зоне, курсом на Житомирщину.

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Фото: alerts.in.ua

03:55 В Киеве звучит тревога из-за угрозы атаки БПЛА.

Фото: /alerts.in.ua

01:59 Отбой тревоги в Киеве

01:55 В Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БпЛА, сообщили в КГГА.

01:34 Жители сообщают о взрывах в Киеве.

01:25 В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.

01:03 Группа БпЛА в акватории Черного моря курсом на Черноморск.

БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.

23:50 Воздушные силы сообщают о БпЛА на Киевщине, направление Боярка.

БпЛА на Киевщине, направление Фастов.

БпЛА на севере Черниговщины, направление н.п.Городня

Фото: /alerts.in.ua

23:10 Объявлена воздушная тревога в Николаевском районе. Воздушные силы сообщили, что шахеды на юге Николаевской области летят в направлении Березанки. Также сообщается, что шахеды из Николаевской области летят в сторону Одесской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:54 В Черниговской области отменена воздушная тревога в Прилуцком и Нежинском районах, продолжается воздушная тревога в Корюковском и Новгород-Северском районах. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога в Синельниковском районе, Воздушные силы сообщили, что шахеды там летят на запад.

Инфографика: alerts.in.ua

22:03 Отменена поветровая тревога на Житомирщине.

Инфографика: alerts.in.ua

21:52 Шахеды летят в направлении Сум с севера, сообщили Воздушные силы. Отменена воздушная тревога в Бериславском районе Херсонской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:33 Скоростная цель в Донецкой области, предупреждают Воздушные силы. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

21:31 Объявлена воздушная тревога в Сумском районе.

Инфографика: alerts.in.ua

21:23 Отменена воздушная тревога в Одесском районе.

Инфографика: alerts.in.ua

21:16 В Киевской области полностью отменена воздушная тревога, в Житомирской области отменена воздушная тревога в Коростенском районе.

Инфографика: alerts.in.ua

21:06 Объявлена воздушная тревога в Одесском районе. Воздушные силы сообщили, что шахеды из акватории Черного моря летят на Затоку и Черноморск. Также сообщается, что на Житомир летят шахеды с севера.

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Инфографика: alerts.in.ua

21:04 В Черниговской области шахеды летят мимо Батурина на юго-запад, сообщили Воздушные силы.

21:01 Объявлена воздушная тревога в Конотопском районе Сумской области и Бериславском районе Херсонской области. Отменена воздушная тревога в Вышгородском районе Киевской области.

Инфографика: alerts.in.ua

20:39 Отменена воздушная тревога в Прилуцком и Новгород-Северском районах Черниговской области, объявлена воздушная тревога в Бердичевском районе Житомирской области.

Инфографика: alerts.in.ua

20:26 Шахеды на востоке Житомирской области летят в сторону Житомира, сообщили Воздушные силы.

20:19 В Киевской области работает ПВО, сообщили в ОГА.

20:16 Объявлена воздушная тревога Запорожской области, включая город Запорожье.

Инфографика: alerts.in.ua

20:05 Объявлена воздушная тревога в Житомирском районе.

Инфографика: alerts.in.ua

19:54 Шахеды в Сумской области летят в направлении Шостки, предупреждают Воздушные силы.

19:49 Объявлена воздушная тревога в Коростенском районе Житомирской области и Бучанском районе Киевской области. Воздушные силы сообщили, что шахеты в Бучанском районе летят на юго-запад.

Инфографика: alerts.in.ua

19:46 В Харьковском районе и Харькове отменена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

В 17:34 Воздушные силы сообщили, что в Сумской области группа шахедов летит на север от Шостки, а в 17:54 — что в Черниговской области шахеды летят в направлении Холмов, Батурина и Любеча.

В 18:03 Общественное написало, что в Сумах прогремели взрывы.

В 18:17 Воздушные силы заявили, что в Черниговской области шахеды летят в направлении Нежина, а в 18:51 Суспільне сообщило о взрывах в Чернигове.

В 18:33 Воздушные силы предупредили об активности российских разведывательных беспилотников в центре Херсонской области.

В 19:01 Воздушные силы заявили, что шахэды в Сумской области летят мимо Хотень в направлении Сум.

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В 19:17 Воздушные силы написали, что шахэды из Черниговской области летят в Вышгородский район Киевской области.

По состоянию на 19:30 объявлена воздушная тревога на всей территории Черниговской области, в Вышгородском районе Киевской области, в Шосткинском районе Сумской области и в Харьковском районе, включая город Харьков.