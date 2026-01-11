РФ атаковала Украину дронами: зафиксированы попадания в Харькове и Житомирской области, Воздушные силы сообщили о более 150 БпЛА

09:15 Ночью россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в Житомирской области, ранены двое работников, сообщили в ОВА.

Возникли пожары, тушение одного еще продолжается.

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08:21 Воздушные силы сообщили, что россияне атаковали Украину 154 ударными БпЛА, около 110 из них — шахеды.

Противовоздушной обороной сбито или подавлено 125 российских БпЛА. В то же время зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Воздушные силы предупредили о движении дрона в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской области, курс — западный.

Также дроны летели на Харьков, Коростень Житомирской области и Сарны Ровенской области.

05:54 Воздушные силы сообщают о БпЛА на Ровенщине, курс — юго-восточный.

БпЛА на севере Киевской области, курс — западный.

Житомирская область: БпЛА мимо Народичей курсом на запад. Житомирская область: БпЛА на Коростень с севера.

Фото: alerts.in.ua

04:30 Предварительно зафиксированы попадания БПЛА в Слободском районе Харькова, сообщил городской голова Терехов.

02:46 В Харькове был слышен взрыв, сообщает Суспільне.

02:05 Отбой тревоги в Киеве.

01:38 БПЛА типа Молния попал в объект инфраструктуры в Харькове, сообщил городской голова Терехов.

01:23 Силы ПВО работают в Киеве, сообщают в КОВА.

01:09 В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.

23:29 В Харькове прогремел взрыв, сообщает Суспільне.

23:23 Воздушные силы сообщают, что на Сумщине группа БпЛА мимо Терны, Недригайлов двигается в юго-западном направлении.

БпЛА на Харьковщине — курс на Сахновщину.

Группа БпЛА на Полтавщину из Сумской области.

22:58 Объявлена воздушная тревога в Изюмском и Лозовском районах Харьковской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:38 В Запорожской области снова объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога объявлена в Звягельском районе Житомирской области и Сарненском районе Ровенской области. Воздушные силы сообщили о пуске КАБов на Сумскую и Запорожскую области.

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Инфографика: alerts.in.ua

22:25 В Одесской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях отменена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о КАБах в Донецкой области, летящих в сторону Днепропетровщины. Также сообщается, что шахеды летят в направлении города Сумы, а в Житомирской области — в направлении Малина, Чоповичей и Коростеня.

Инфографика: alerts.in.ua

21:54 В Житомирской области шахеды летят на населенный пункт Народичи с севера, сообщили Воздушные силы.

21:48 Воздушная тревога в Одесской области сейчас объявлена в Подольском, Березовском, Раздельнянском и Одесском районах. Воздушные силы сообщили, что в Одесской области дроны летят на Беляевку и Лиманское.

Инфографика: alerts.in.ua

21:38 В Черниговской области отменена воздушная тревога во всех районах, кроме Черниговского, а в Сумской области — во всех районах, кроме Сумского, в Киевской области воздушная тревога продолжается в Бучанском и Вышгородском районах. Объявлена воздушная тревога в Харьковском районе, включая город Харьков. Воздушные силы сообщили о еще одной группе шахедов в акватории Черного моря, летящей на Одессу и Черноморское.

Инфографика: alerts.in.ua

21:17 Объявлена воздушная тревога в Бучанском районе Киевской области, Коростенском районе Житомирской области и Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах Одесской области. Воздушные силы сообщили, что группа шахедов в акватории Черного моря летит на Татарбунары и Сарату, а еще одна — на Затоку и Черноморск. Также сообщается, что группа шахедов на севере Киевской области летит на запад.

Инфографика: alerts.in.ua

20:43 Объявлена воздушная тревога на всей территории Запорожской области, кроме города Запорожье. Воздушные силы сообщили, что шахеды в Сумской области летят на Терны, а шахеды в Черниговской области на Корюковку, Семеновку и мимо Лосиновки в юго-западном направлении. Также сообщается о пуске КАБов в Донецкой области и шахедах в Запорожской области, летящих в направлении Вольнянска/Славгорода.

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Инфографика: alerts.in.ua

20:27 Объявлена воздушная тревога в Роменском, Сумском и Конотопском районах Сумской области.

Инфографика: alerts.in.ua

20:03 Объявлена воздушная тревога в Бориспольском, Вышгородском и Броварском районах Киевской области. Воздушные силы предупредили, что шахеды на Черниговщине летят на Киевщину, а шахеды на Киевщине — на запад.

Инфографика: alerts.in.ua

19:17 В Черниговской области шахеды летят на Олышевку, Батурин, Нежин и Носовку, сообщили Воздушные силы.

В 18:28 Воздушные силы сообщили, что шахеды в Днепропетровской области летят мимо Шахтерского в сторону Павлограда.

В 18:41 Воздушные силы написали, что шахеды на севере Сумской области летят в сторону Черниговской области, а шахеды на Черниговщине — в сторону Мены.

По состоянию на 19:03 объявлена воздушная тревога в Шосткинском районе Сумской области, Черниговском, Нежинском, Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области, Синельниковском районе Днепропетровской области и на всей территории Донецкой области.