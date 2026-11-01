Онлайн российских атак: под Харьковом был прилет в пятиэтажку, пять человек пострадали

Взрыв сбитого российского шахеда в небе над Киевом, 3 февраля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

22:17 Реактивный шахед летит на Татарбунары Одесской области, еще один движется на Кропивницкий с юга.

21:33 В Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях воздушная тревога отменена.

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Инфографика: alerts.in.ua

22:31 Воздушные силы предупреждают, что в Днепропетровской области реактивные шахеды летят мимо Васильковки в направлении Славгорода.

22:27 Шахеды летят в направлении Харькова и Малой Даниловки с севера, предупреждают Воздушные силы.

22:22 Россияне атаковали дронами жилую пятиэтажку и частные жилые дома в селе Васищево Харьковского района, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате обстрела пострадали 18-летний подросток и 48-летняя, 67-летняя, 33-летняя и 71-летняя женщины. Попадание было в крышу пятиэтажки, также повреждены два частных дома. В теплице на площади 20 квадратных метров возник пожар, его локализовали.

22:18 Оккупанты атаковали КАБами Запорожскую область. Также сообщается, что реактивный шахед летит мимо Брусилова Житомирской области на запад.

21:02 Воздушные силы сообщили, что шахеды из Сумской области летят на восток Черниговской области, а также что реактивный шахед летит в направлении Киева с юга.

20:47 Воздушные силы сообщили, что

шахеды летят на Харьков с юга;

шахеды летят на Калиновку Винницкой области с востока;

реактивный шахед летит на Кривой Рог с запада;

шахеды летят на Стрижавку Винницкой области с севера.

В 19:44 Воздушные силы сообщили, что

реактивный шахед летит на город Днепр с востока;

реактивный шахед севернее Кривого Рога летит на запад;

реактивный шахед на юге Кировоградской области летит в сторону Николаевской области;

реактивный шахед в центре Харьковской области летит на Харьков;

реактивный шахед летит западнее Сум на юг.

В 19:47 Воздушные силы добавили, что

шахеды на юге и востоке Киевской области летят на запад;

шахеды на севере Винницкой области летят в сторону Житомирской области;

шахеды к востоку от Житомира летят на север;

шахеды из Житомирской области летят на юг Хмельницкой области.

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В 19:50 Воздушные силы предупредили, что реактивные шахеды севернее Белой Церкви летят на запад, в 19:55 — о пуске КАБов на Сумскую область, а в 20:10 — о шахедах на севере Хмельницкой и Винницкой областей, летящих на запад, и о шахедах на западе Киевской области, также летящих на запад.

В 20:14 Воздушные силы сообщили, что оккупанты выпустили КАБы в Донецкой области и они летят на восток Днепропетровской области, в 20:16 — что шахеды с севера Хмельницкой области летят в сторону Ровно, а в 20:20 написали, что

реактивные шахеды на севере Сумской области летят в сторону Полтавской области;

реактивный шахед на западе Черкасской области летит в сторону Винницкой области;

реактивные шахеды севернее Кривого Рога летят на запад, а южнее Кривого Рога — на юг;

В 20:21 Воздушные силы сообщили, что реактивный шахед на востоке Киевской области летит на запад, в 20:23 — что россияне выпустили КАБы на Харьковскую область, а в 20:31 — что реактивный шахед с запада Киевской области летит на Винницкую область, а шахеды южнее Погребища Винницкой области летят на северо-запад.

В 20:32 Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на Запорожскую область, а в 20:33 — о шахедах, летящих на Харьков с севера.

По состоянию на 20:37 воздушная тревога красного уровня объявлена в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, в Днепровском, Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области, а также в Конотопском районе Сумской области.

По состоянию на 20:46 воздушная тревога желтого уровня объявлена в Кировоградской, Черкасской и Житомирской областях, в Прилукском, Нежинском и Новгород-Северском районах Черниговской области, в Бучанском, Броварском, Фастовском, Обуховском, Бориспольском и Белоцерковском районах Киевской области, в Кременчугском, Лубенском и Миргородском районах Полтавской области, в Новоукраинском и Баштанском районах Николаевской области, в Хмельникском и Винницком районах Винницкой области, в Дубенском и Ровенском районах Ровенской области, в Шепетовском районе Хмельницкой области и в Кременецком районе Тернопольской области.

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