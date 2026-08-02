Россия атаковала Украину шахедами: в ряде областей объявляли тревогу, в Запорожье и Харькове гремели взрывы
Мобильная огневая группа сбивает российский дрон (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)
В ночь на воскресенье, 2 августа, российские войска атаковали Украину шахедами. В ряде областей объявлена воздушная тревога. В Запорожье и Харькове гремели взрывы.
07:01. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.
06:51. Зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова — городской голова Игорь Терехов.
По его словам, обошлось без пострадавших.
06:40. Угроза применения баллистического вооружения — Воздушные силы.
06:14. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивный БПЛА на Большую Дымерку/Бровары с северо-востока;
- реактивный БПЛА на Ольшанское с юга.
05:49. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивный БПЛА мимо Славутич курсом на юг;
- реактивный БПЛА мимо Корюковки курсом на юго-запад;
- реактивный БПЛА на Очакове.
05:35. В Индустриальном районе Харькова помощь врачей также понадобилась 74-летнему мужчине, сообщил Олег Синегубов.
«Пострадавший испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь», — отметил он.
04:53. Зафиксировано попадание БПЛА типа Молния в Киевском районе Харькова. Информация о последствиях уточняется — мэр Игорь Терехов.
04:31. В Индустриальном районе Харькова в результате атаки российских БПЛА пострадали двое детей: 8-летняя девочка и 13-летний мальчик — начальник ОВА Олег Синегубов.
Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс.
03:50. По предварительной информации, зафиксировано несколько попаданий ударных БПЛА в Индустриальном районе Харькова — городской голова Игорь Терехов.
Последствия уточняются.
03:40. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в районе Городни;
- реактивный БПЛА на Полтаву с северо-востока.
03:36. СМИ сообщают о взрывах в Харькове.
03:33. БПЛА на Харьков с востока — Воздушные силы.
03:29. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
03:17. Реактивные БПЛА на Бровары с севера — Воздушные силы.
03:14. В Киеве объявлена воздушная тревога.
03:12. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на востоке Харьковской области, движется в северо-западном направлении;
- БПЛА над Николаевом с востока;
- БПЛА к западу от Чернигова, курс на юг;
- БПЛА к югу от Запорожья, курс на запад;
- реактивные БПЛА из Черниговской области на Киевское водохранилище, курс на юг;
- реактивные БПЛА с Черного моря в направлении Одессы;
- реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевской области, мимо Остера курсом на Великую Димерку/Бровары.
02:49. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на востоке Сумской области, курс на Харьковскую область;
- БПЛА на юге Херсонской области, курс на Николаевскую область;
- БПЛА на севере Сумской области, курс на север.
Также сообщается о пусках КАБ в направлении Донецкой области.
02:29. БПЛА в направлении Кривого Рога с юга — Воздушные силы.
02:05. БПЛА на востоке Харьковской области, на юго-западном направлении — Воздушные силы.
01:43. Воздушные силы о движении шахедов:
- БПЛА на Харьков и Сумы с севера;
- БПЛА к востоку от Николаева, курс на север.
01:27. По уточненной информации, попадание БПЛА зафиксировано в Киевском районе Харькова — мэр Игорь Терехов.
В результате атаки поврежден автомобиль. Без пожара и пострадавших.
01:14. Воздушные силы о движении шахедов:
- БПЛА на Харьков с севера;
- БПЛА на юге Днепропетровской области, в направлении Днепра;
- БПЛА на Запорожье с юга.
00:57. Городской голова Харькова сообщил о попадании российского БПЛА в Салтовском районе города.
По его словам, информация о последствиях уточняется.
00:32. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на Херсон с юга;
- БПЛА на Харьков с севера.
00:20. БПЛА на Запорожье с восточного направления — Воздушные силы.
00:01. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в направлении Николаева с востока;
- БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс на запад.
23:45. БПЛА на Сумы с севера и востока — Воздушные силы.
23:23. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на Харьков с запада;
- БПЛА в направлении Сум с севера.
23:03 Воздушные силы сообщили, что
- шахеды на востоке Сумской области летят на Харьковскую область;
- шахеды летят на Одессу с Черного моря;
- шахеды летят на Бурынь и Терны в Сумской области.
- шахеды к востоку от Николаева летят на север.
23:00 В Лозовском районе Харьковской области, Корюковском районе Черниговской области, Береславском районе Херсонской области и Баштанском районе Николаевской области объявлена воздушная тревога.
22:44 Отменена воздушная тревога в Берестинском и Лозовском районах Харьковской области. Объявлена воздушная тревога в Павлоградском районе Днепропетровской области.
22:36 Шахеды в Сумской области между Дубовязовкой и Бурынью летят на север и юг, сообщили Воздушные силы.
22:30 Шахеды улетают на Одесскую и Николаевскую области с моря, сообщили Воздушные силы.
22:26 На всей территории Харьковской области объявлена воздушная тревога, в Черниговском и Корюковском районах Черниговской области воздушная тревога отменена.
22:24 Скорая цель летит на север Харьковской области, сообщили Воздушные силы.
22:16 Шахеды летят в Харьков с севера, сообщили Воздушные силы. Отменена воздушная тревога в городе Запорожье, Черниговском районе и во всех районах Днепропетровской области, кроме Синельниковского. Объявлена воздушная тревога в Нежинском районе Черниговской области.
22:05 Шахеды летят на Сумы с севера и на Запорожье с юга, сообщили Воздушные силы. Объявлена воздушная тревога на всей территории Сумской области.
21:57 Шахеды к востоку от Запорожья летят на юг, россияне выпустили КАБы в Донецкой области, они летят на юг Днепропетровской области.
21:52 Объявлена воздушная тревога на всей территории Днепропетровской области.
21:48 Шахеды к западу от Харькова летят на юг, а один шахед летит на Харьков с севера, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды на севере Черниговской области летят на запад в сторону Чернигова.
21:38 Объявлена воздушная тревога в Каменском районе Днепропетровской области, Александрийском районе Кировоградской области, Новгород-Северском районе Черниговской области и Полтавском районе.
21:32 Воздушные силы сообщили, что
- оккупанты атаковали КАБами Запорожскую область;
- шахеды к востоку от Сум летят на юг;
- шахеды в Днепропетровской области в районе Соленого летят на юго-запад, к югу от Божедаровки в направлении Днепра;
- КАБи летят в направлении Запорожья;
- шахеды летят на Николаевскую и Одесскую области с моря.
21:13 Баражирующие боеприпасы Бандероль летят на Одессу с Черного моря, сообщают Воздушные силы. Также сообщается о
- шахедах, летящиих на Сумы;
- КАБах, летящих на Донецкую область и юг Днепропетровской области;
- шахедах, летящих на Днепр с севера;
- шахедах, летящих на Харьков с севера.
В Херсонском и Николаевском районах отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога в Самаровском и Днепровском районах Днепропетровской области, Богодуховском районе Харьковской области, Ахтырском районе Сумской области и Черниговском районе.
20:49 Реактивный шахед летит на Николаев, предупредили Воздушные силы.
20:43 Воздушные силы предупредили об угрозе КАБ на северо-восточном направлении и сообщили о пуске КАБ на Сумскую и Харьковскую области. Объявлена воздушная тревога в Изюмском районе Харьковской области, Корюковском районе Черниговской области, а также в Сумском, Николаевском и Херсонском районах.
20:17 В Черниговской области отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога в Криворожском районе Днепропетровской области.
20:10 Объявлена воздушная тревога в Шосткинском районе Сумской области.
20:08 Объявлена воздушная тревога в Купянском и Чугуевском районах Харьковской области.
19:40 В Одесской области отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога в Харьковском районе.
В 18:10 Воздушные силы сообщили, что реактивные шахеды летят на Запорожье с севера, и одновременно — что реактивные шахеды летят с юга Сумской области в сторону Николаевской области.
В 18:15 Воздушные силы сообщили, что реактивные шахеды летят на Сумы с востока, в 18:16 — что шахеды летят на Харьков с севера, а в 18:20 — что шахеды летят в направлении Гребенки Полтавской области с востока.
В 18:21 Воздушные силы предупредили, что шахеды летят на Сергеевку и Затоку с Черного моря, а в 18:33 — о шахедах над Сумами.
В 18:34 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что дым, который виден в Запорожье, — это следствие российской атаки на город, а в 18:38 опубликовал фото задымления. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
В 18:40 Воздушные силы сообщили о еще одном шахеде, летевшем на Запорожье, а в 18:59 Суспільне сообщило, что в этом городе прогремел взрыв.
В 19:17 Воздушные силы сообщили, что реактивный шахед летит на Николаев.
По состоянию на 19:30 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях, в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области, в Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области, а также в Болградском, Измаильском, Белгород-Днестровском и Одесском районах Одесской области.