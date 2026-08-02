Россия атаковала Украину шахедами: в ряде областей объявляли тревогу, в Запорожье и Харькове гремели взрывы

В ночь на воскресенье, 2 августа, российские войска атаковали Украину шахедами . В ряде областей объявлена воздушная тревога. В Запорожье и Харькове гремели взрывы.

07:01. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

06:51. Зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова — городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, обошлось без пострадавших.

06:40. Угроза применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

Фото: alerts.in.ua

06:14. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА на Большую Дымерку/Бровары с северо-востока;

реактивный БПЛА на Ольшанское с юга.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:14 2 августа 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:49. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА мимо Славутич курсом на юг;

реактивный БПЛА мимо Корюковки курсом на юго-запад;

реактивный БПЛА на Очакове.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:49 2 августа 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:35. В Индустриальном районе Харькова помощь врачей также понадобилась 74-летнему мужчине, сообщил Олег Синегубов.

«Пострадавший испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь», — отметил он.

04:53. Зафиксировано попадание БПЛА типа Молния в Киевском районе Харькова. Информация о последствиях уточняется — мэр Игорь Терехов.

04:31. В Индустриальном районе Харькова в результате атаки российских БПЛА пострадали двое детей: 8-летняя девочка и 13-летний мальчик — начальник ОВА Олег Синегубов.

Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс.

03:50. По предварительной информации, зафиксировано несколько попаданий ударных БПЛА в Индустриальном районе Харькова — городской голова Игорь Терехов.

Последствия уточняются.

03:40. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в районе Городни;

реактивный БПЛА на Полтаву с северо-востока.

03:36. СМИ сообщают о взрывах в Харькове.

03:33. БПЛА на Харьков с востока — Воздушные силы.

03:29. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

03:17. Реактивные БПЛА на Бровары с севера — Воздушные силы.

03:14. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

03:12. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на востоке Харьковской области, движется в северо-западном направлении;

БПЛА над Николаевом с востока;

БПЛА к западу от Чернигова, курс на юг;

БПЛА к югу от Запорожья, курс на запад;

реактивные БПЛА из Черниговской области на Киевское водохранилище, курс на юг;

реактивные БПЛА с Черного моря в направлении Одессы;

реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевской области, мимо Остера курсом на Великую Димерку/Бровары.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:11 2 августа 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:49. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на востоке Сумской области, курс на Харьковскую область;

БПЛА на юге Херсонской области, курс на Николаевскую область;

БПЛА на севере Сумской области, курс на север.

Также сообщается о пусках КАБ в направлении Донецкой области.

02:29. БПЛА в направлении Кривого Рога с юга — Воздушные силы.

02:05. БПЛА на востоке Харьковской области, на юго-западном направлении — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:05 2 августа 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:43. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА на Харьков и Сумы с севера;

БПЛА к востоку от Николаева, курс на север.

01:27. По уточненной информации, попадание БПЛА зафиксировано в Киевском районе Харькова — мэр Игорь Терехов.

В результате атаки поврежден автомобиль. Без пожара и пострадавших.

01:14. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА на Харьков с севера;

БПЛА на юге Днепропетровской области, в направлении Днепра;

БПЛА на Запорожье с юга.

00:57. Городской голова Харькова сообщил о попадании российского БПЛА в Салтовском районе города.

По его словам, информация о последствиях уточняется.

00:32. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на Херсон с юга;

БПЛА на Харьков с севера.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:32 2 августа 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:20. БПЛА на Запорожье с восточного направления — Воздушные силы.

00:01. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в направлении Николаева с востока;

БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс на запад.

23:45. БПЛА на Сумы с севера и востока — Воздушные силы.

23:23. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на Харьков с запада;

БПЛА в направлении Сум с севера.

23:03 Воздушные силы сообщили, что

шахеды на востоке Сумской области летят на Харьковскую область;

шахеды летят на Одессу с Черного моря;

шахеды летят на Бурынь и Терны в Сумской области.

шахеды к востоку от Николаева летят на север.

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23:00 В Лозовском районе Харьковской области, Корюковском районе Черниговской области, Береславском районе Херсонской области и Баштанском районе Николаевской области объявлена ​​воздушная тревога.

22:44 Отменена воздушная тревога в Берестинском и Лозовском районах Харьковской области. Объявлена ​​воздушная тревога в Павлоградском районе Днепропетровской области.

22:36 Шахеды в Сумской области между Дубовязовкой и Бурынью летят на север и юг, сообщили Воздушные силы.

22:30 Шахеды улетают на Одесскую и Николаевскую области с моря, сообщили Воздушные силы.

22:26 На всей территории Харьковской области объявлена ​​воздушная тревога, в Черниговском и Корюковском районах Черниговской области воздушная тревога отменена.

22:24 Скорая цель летит на север Харьковской области, сообщили Воздушные силы.

22:16 Шахеды летят в Харьков с севера, сообщили Воздушные силы. Отменена воздушная тревога в городе Запорожье, Черниговском районе и во всех районах Днепропетровской области, кроме Синельниковского. Объявлена ​​воздушная тревога в Нежинском районе Черниговской области.

22:05 Шахеды летят на Сумы с севера и на Запорожье с юга, сообщили Воздушные силы. Объявлена ​​воздушная тревога на всей территории Сумской области.

21:57 Шахеды к востоку от Запорожья летят на юг, россияне выпустили КАБы в Донецкой области, они летят на юг Днепропетровской области.

21:52 Объявлена ​​воздушная тревога на всей территории Днепропетровской области.

21:48 Шахеды к западу от Харькова летят на юг, а один шахед летит на Харьков с севера, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды на севере Черниговской области летят на запад в сторону Чернигова.

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21:38 Объявлена ​​воздушная тревога в Каменском районе Днепропетровской области, Александрийском районе Кировоградской области, Новгород-Северском районе Черниговской области и Полтавском районе.

21:32 Воздушные силы сообщили, что

оккупанты атаковали КАБами Запорожскую область;

шахеды к востоку от Сум летят на юг;

шахеды в Днепропетровской области в районе Соленого летят на юго-запад, к югу от Божедаровки в направлении Днепра;

КАБи летят в направлении Запорожья;

шахеды летят на Николаевскую и Одесскую области с моря.

21:13 Баражирующие боеприпасы Бандероль летят на Одессу с Черного моря, сообщают Воздушные силы. Также сообщается о

шахедах, летящиих на Сумы;

КАБах, летящих на Донецкую область и юг Днепропетровской области;

шахедах, летящих на Днепр с севера;

шахедах, летящих на Харьков с севера.

В Херсонском и Николаевском районах отменена воздушная тревога. Объявлена ​​воздушная тревога в Самаровском и Днепровском районах Днепропетровской области, Богодуховском районе Харьковской области, Ахтырском районе Сумской области и Черниговском районе.

20:49 Реактивный шахед летит на Николаев, предупредили Воздушные силы.

20:43 Воздушные силы предупредили об угрозе КАБ на северо-восточном направлении и сообщили о пуске КАБ на Сумскую и Харьковскую области. Объявлена ​​воздушная тревога в Изюмском районе Харьковской области, Корюковском районе Черниговской области, а также в Сумском, Николаевском и Херсонском районах.

20:17 В Черниговской области отменена воздушная тревога. Объявлена ​​воздушная тревога в Криворожском районе Днепропетровской области.

20:10 Объявлена ​​воздушная тревога в Шосткинском районе Сумской области.

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20:08 Объявлена ​​воздушная тревога в Купянском и Чугуевском районах Харьковской области.

19:40 В Одесской области отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога в Харьковском районе.

Инфографика: alerts.in.ua

В 18:10 Воздушные силы сообщили, что реактивные шахеды летят на Запорожье с севера, и одновременно — что реактивные шахеды летят с юга Сумской области в сторону Николаевской области.

В 18:15 Воздушные силы сообщили, что реактивные шахеды летят на Сумы с востока, в 18:16 — что шахеды летят на Харьков с севера, а в 18:20 — что шахеды летят в направлении Гребенки Полтавской области с востока.

В 18:21 Воздушные силы предупредили, что шахеды летят на Сергеевку и Затоку с Черного моря, а в 18:33 — о шахедах над Сумами.

В 18:34 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что дым, который виден в Запорожье, — это следствие российской атаки на город, а в 18:38 опубликовал фото задымления. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В 18:40 Воздушные силы сообщили о еще одном шахеде, летевшем на Запорожье, а в 18:59 Суспільне сообщило, что в этом городе прогремел взрыв.

В 19:17 Воздушные силы сообщили, что реактивный шахед летит на Николаев.

По состоянию на 19:30 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях, в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области, в Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области, а также в Болградском, Измаильском, Белгород-Днестровском и Одесском районах Одесской области.