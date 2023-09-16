Воздушная тревога в Харьковской и Донецкой областях из-за угрозы авиации

16 сентября, 01:28
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Карта воздушных тревог по состоянию на 01:28 субботы, 16 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:28 субботы, 16 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

В ночь на субботу, 16 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за российских атак. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Украины и местные ОВА.

01:27 Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения.

0:40 Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, угроза применения авиационного вооружения.

Тревога объявлена в Харьковский и Донецкой областях.

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Новость дополняется.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Авиация Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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