Воздушная тревога в Харьковской и Донецкой областях из-за угрозы авиации
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:28 субботы, 16 сентября (Фото:Alerts.in.ua)
В ночь на субботу, 16 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за российских атак. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Украины и местные ОВА.
01:27 Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения.
0:40 Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, угроза применения авиационного вооружения.
Тревога объявлена в Харьковский и Донецкой областях.
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