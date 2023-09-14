Воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы дронов и баллистики
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:45 четверга, 14 сентября (Фото:Alerts.in.ua)
В ночь на четверг, 14 сентября, Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей
00:45 Харьковщина — угроза применения баллистического вооружения.
Запорожская — угроза применения ударных БпЛА.
00:21 Воздушная тревога на Запорожье
00:06 Херсонская, Николаевская, Днепропетровская — угроза применения ударных БпЛА.
Шахеды в направлении Кривого Рога.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о тревоге в городе.
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