Воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы дронов и баллистики

14 сентября, 00:45
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Карта воздушных тревог по состоянию на 00:45 четверга, 14 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:45 четверга, 14 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

В ночь на четверг, 14 сентября, Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей

00:45 Харьковщина — угроза применения баллистического вооружения.

Запорожская — угроза применения ударных БпЛА.

00:21 Воздушная тревога на Запорожье

00:06 Херсонская, Николаевская, Днепропетровская — угроза применения ударных БпЛА.

Видео дня

Шахеды в направлении Кривого Рога.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о тревоге в городе.

Новость дополняется.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Дроны Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины шахеды

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