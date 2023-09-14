Воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы дронов и баллистики

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о тревоге в городе.

В ночь на четверг, 14 сентября, Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:45 четверга, 14 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies