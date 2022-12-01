«Власть должна нести ответственность за то, что сотворила». Интервью с Юрием Бутусовым — о потерях ВСУ и российских агентах в СБУ 1 декабря, 13:04 Эксклюзив НВ Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Украинский нарратив «давайте после победы» абсолютно лицемерен, убежден главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Поэтому, по его мнению, власти должны честно и быстро нести ответственность за все, что сотворили, а президент Украины Владимир Зеленский должен первым давать показания в прокуратуре и объяснять, почему он своими указами назначал российских агентов в Службу безопасности Украины.

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В интервью Радио НВ Бутусов рассказал о реальных потерях среди украинских защитников и предателях в спецслужбах, действия которых могли повлечь самые тяжелые последствия для Украины в войне против России.

— В отчете Института изучения войны говорится, что в России заявили о значительных успехах своих войск на бахмутском направлении, а на самом деле прорыв оказался мизерным. В ИИВ продолжают настаивать, что угрозы неизбежного окружения Бахмута нет, однако тяжелые бои в этом направлении продолжаются. Что происходит на этом самом горячем участке фронта, где россияне сконцентрировали, пожалуй, мощную ударную группировку сегодня?

— Россия уже шесть месяцев (с начала мая) ведет наступательные действия с попыткой захватить Бахмут, но пока все эти попытки тщетны. Российские войска несут огромные потери каждый день.

Сейчас противник меняет тактику, учится, пытается делать выводы исходя из своих поражений, потому это приносит ему уже к настоящему моменту определенные результаты. Следует констатировать, что противник глубоко захватил с юга Бахмут, за последние две недели существенно продвинулся. И это, конечно, обостряет обстановку вокруг города. Это серьезная угроза, на которую, конечно же, нужно реагировать.

— В чем изменение тактики захватчиков?

— Они пытаются действовать более слаженно, проводить более качественную разведку, более качественное планирование. Применяют множество малых групп пехоты для того, чтобы снизить эффективность поражения с нашей стороны. И они концентрируют силы для атак на узком фронте для того, чтобы получить там преимущество и можно было продавливать нашу оборону такими точечными, целенаправленными атаками, которые, подчеркиваю, более эффективны благодаря тому, что враг сменил организацию разведки, управления и имеет для этого определенную мотивацию.

Украинская армия много месяцев перемалывала на этом направлении лучшие российские воздушно-десантные, танковые дивизии, разные бригады. Но сейчас эта тактика более результативна по двум причинам: Противник учится, а, с другой стороны, конечно, у нас люди тоже истощаются.

И для того чтобы адаптироваться к тактике противника, необходимо иметь, безусловно, подготовленный качественный личный состав на всех уровнях. Не всегда, не на всех участках фронта такая возможность сейчас есть. Потому что потери и у нас большие.

— Насколько мобилизованные и вагнеровцы сейчас влияют на ситуацию в Бахмуте?