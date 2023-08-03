Агент с позывным Ричард. Предатель из Нацгвардии получил 12 лет заключения за слив информации об обучении бойцов 3 августа, 18:30 СБУ сообщила о предателе из Нацгвардии, который сотрудничал с российскими оккупантами и получил 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ/Facebook)

Служба безопасности Украины сообщила детали операции по задержанию российского агента в рядах Нацгвардии, который получил длительный срок заключения за работу на военную разведку страны-агрессора РФ.

Как говорится в сообщении пресс-службы, пособником врага оказался экс-командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

«Он был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который представлялся Сергеем Приваловым», — сообщили в спецслужбе.

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Спецслужбы страны-агрессора РФ выбрали для предателя позывной Ричард и определяли, какими задачами должен был заниматься завербованный агент. Предатель должен был собирать информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, а также об условиях боевой подготовки украинских воинов.

«Военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступные действия вражеского агента и задержала его на попытке переправки секретной информации российскому ГРУ», — сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве резюмировали, что суд доказал вину злоумышленника и назначил ему наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.