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Аномалия или закономерность

Российская журналистка сообщила, что раненных украинских моряков перевели в Лефортово

Вчера, 06:03
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Громадське

Украинские моряки находятся в российском СИЗО

Журналистка Новой газеты Виктория Ивлева заявила о том, что троих раненных украинских моряков перевели в тюрьму Лефортово.

"Троих раненых моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - вчера или сегодня были переведены из Матросской тишины в Лефортово. Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи", - заявил Ивлева.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

Теги:   Украина-Россия Лефортово Украинские моряки

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