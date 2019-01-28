Российская журналистка сообщила, что раненных украинских моряков перевели в Лефортово Вчера, 06:03 469 Цей матеріал також доступний українською Громадське Украинские моряки находятся в российском СИЗО Громадське

Журналистка Новой газеты Виктория Ивлева заявила о том, что троих раненных украинских моряков перевели в тюрьму Лефортово.

"Троих раненых моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - вчера или сегодня были переведены из Матросской тишины в Лефортово. Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи", - заявил Ивлева.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.