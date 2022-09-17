Генштаб обнародовал фото новых боевых трофеев, оставленных оккупантами в Харьковской области
Боевой трофей ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
ВСУ пополнили свой арсенал военной техникой противника и боеприпасами российской армии во время контрнаступления в Харьковской области.
Соответствующие кадры выставила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"Российская Федерация продолжает уверенно "поставлять“ оружие, технику и боеприпасы для ВСУ. Фото трофеев из Харьковской области. Вместе победим!», - говорится в публикации.
ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.
В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.
На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.
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