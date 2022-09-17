Генштаб обнародовал фото новых боевых трофеев, оставленных оккупантами в Харьковской области

17 сентября, 11:21
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Боевой трофей ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Боевой трофей ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ пополнили свой арсенал военной техникой противника и боеприпасами российской армии во время контрнаступления в Харьковской области.

Соответствующие кадры выставила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Российская Федерация продолжает уверенно "поставлять“ оружие, технику и боеприпасы для ВСУ. Фото трофеев из Харьковской области. Вместе победим!», - говорится в публикации.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0tTjDGZwvaEiMmUzYTZBUBqW84N3Kwm2CWoHE6VLTWDDNYDYmjCRE71nhxBRmgbMvl

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

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На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/embed/7Dci2f-kvsw
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Генштаб Российская военная техника Война России против Украины

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