Генштаб обнародовал фото новых боевых трофеев, оставленных оккупантами в Харьковской области 17 сентября, 11:21 Боевой трофей ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ пополнили свой арсенал военной техникой противника и боеприпасами российской армии во время контрнаступления в Харьковской области.

Соответствующие кадры выставила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Российская Федерация продолжает уверенно "поставлять“ оружие, технику и боеприпасы для ВСУ. Фото трофеев из Харьковской области. Вместе победим!», - говорится в публикации.

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ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

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