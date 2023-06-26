«Мы в долгу перед Украиной». Российская угроза останется даже после проигрыша РФ — Генштаб Британии 26 июня, 18:31 Сандерс подчеркнул, что война должна закончиться победой Украины (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Даже в случае победы Украины в войне угроза со стороны страны-агрессора останется, заявил начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс, пишет Sky News.

Сандерс призвал восточный фланг НАТО не пренебречь Россией и помнить, что хотя Кремль потерпел неудачу в своем вторжении, его «намерения были раскрыты всему миру».

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Он также подчеркнул, что война должна закончиться победой именно Украины.

«Независимо от того, как закончится эта война — а она должна закончиться победой Украины — я считаю, что российская угроза останется», — отметил Сандерс.

Начальник Генштаба Британии добавил, что благодаря храбрости и самопожертвованию Украины, НАТО получила возможность провести модернизацию, обучение и повысить готовность, чтобы эффективно сдерживать Россию.

«Мы должны сделать больше. Мы в долгу перед Украиной», — заявил он.