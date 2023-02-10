В ВСУ объяснили, зачем Россия запускает ракеты по Украине вблизи границы других стран 10 февраля, 15:24 РФ сознательно запускает ракеты вблизи границы других стран, чтобы их отрабатывала украинская система ПВО (Фото:Воздушное командование Центр)

Россия специально провоцирует Украину, запуская ракеты вблизи границы других стран во время массированных атак.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, противник понимает, что Украина будет защищать своих граждан и объекты критической инфраструктуры.

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«Понятно, что, запуская через территорию Беларуси или Молдовы, они стараются поближе к границе пускать ракеты, чтобы отрабатывала наша система ПВО», — пояснил Игнат.

Он добавил, что обломки ракет могут лететь еще 10 км, падая на территорию смежных государств.

«Они это прекрасно понимают и специально провоцируют на такие действия. Поэтому это еще один циничный образ российского руководства, которое совершает такие провокации», — резюмировал представитель ВСУ.

Во время 14-й массированной атаки РФ выпустила по Украине 71 ракету, 61 из них удалось сбить силам украинской ПВО.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного удара РФ по Украине 10 февраля в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.

В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракеты над воздушным пространством страны, а в Минобороны Румынии над своей страной — нет.

Посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД республики из-за пролета российской ракеты над воздушным пространством страны.