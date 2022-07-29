Удар по центру Харькова: российские С-300 повредили памятник архитектуры — Синегубов

29 июля, 12:37
Российская ракета попала в исторический корпус сельскохозяйственного университета (Фото:Олег Синегубов)

Российская ракета попала в исторический корпус сельскохозяйственного университета (Фото:Олег Синегубов)

Здание сельскохозяйственного университета в Харькове, поврежденное в результате ракетного удара российских войск, является памятником архитектуры.

Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

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«Целью россиян снова стали исключительно гражданские объекты. В Харькове ракетами С-300 поврежден один из корпусов сельскохозяйственного университета, являющегося памятником архитектуры, и двухэтажный жилой дом», — рассказал он.

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Кроме того, обстрелу подверглось Богодухово, где одна из российских ракет попала в предприятие, занимающееся производством пищевой продукции.

Информации о погибших или пострадавших на данное время не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьков Ракетные удары Военные преступления ЗРК С-300 Вузы Олег Синегубов Война России против Украины

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