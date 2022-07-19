The Insider рассказал об уничтожении российской ПВО собственного истребителя Су-34М 19 июля, 15:33 Су-34М был уничтожен по ошибке огнем российского расчета ЗРК (Фото:Коллаж НВ)

В воскресенье, 17 июля, в районе города Алчевск Луганской области российская система ПВО сбила собственный истребитель.

Как сообщает The Insider, речь идет о модернизированном Су-34 с обновленной электронной системой, комплексами высокоточного вооружения и набором из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой.

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Уничтоженный самолет входил в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа РФ.

При этом изначально в соцсетях появилась информация, что российские войска сбили украинский истребитель, однако после публикации видео с места крушения стало понятно, что это не так.

Согласно данным прокремлевских Telegram-каналов, Су-34М был уничтожен по ошибке огнем российского расчета ЗРК.

При этом утверждается, что экипаж самолета успел катапультироваться и был в итоге эвакуирован.

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