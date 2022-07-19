The Insider рассказал об уничтожении российской ПВО собственного истребителя Су-34М

19 июля, 15:33
Су-34М был уничтожен по ошибке огнем российского расчета ЗРК (Фото:Коллаж НВ)

Су-34М был уничтожен по ошибке огнем российского расчета ЗРК (Фото:Коллаж НВ)

В воскресенье, 17 июля, в районе города Алчевск Луганской области российская система ПВО сбила собственный истребитель.

Как сообщает The Insider, речь идет о модернизированном Су-34 с обновленной электронной системой, комплексами высокоточного вооружения и набором из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой.

Видео дня
Читайте также:
«Прыгать…Куда?». Опубликован аудиоперехват Су-34, который сбили под Купянском

Уничтоженный самолет входил в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа РФ.

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1548969488619552771
https://twitter.com/antiputler_news/status/1548942529713823747

При этом изначально в соцсетях появилась информация, что российские войска сбили украинский истребитель, однако после публикации видео с места крушения стало понятно, что это не так.

https://twitter.com/Liodororchid/status/1548956290923241472

Согласно данным прокремлевских Telegram-каналов, Су-34М был уничтожен по ошибке огнем российского расчета ЗРК.

Читайте также:
ВС РФ хотели сбить украинскую воздушную цель, но попали ракетой по собственным позициям — видео

При этом утверждается, что экипаж самолета успел катапультироваться и был в итоге эвакуирован.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия ПВО Российские самолеты Су-34 Истребитель Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
«Где купить доллар по 33?»

А также история о друге, который мечтает быстро разбогатеть, и что из этого выходит

19 июля, 14:29
Мнения
Авто с заводским ГБО (Фото:europe.autonews.com)
Экономно и экологично /
Пять б/у автомобилей с заводским ГБО
19 июля, 07:00
Выбор авто
Грег Сателл
Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation»
На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

18 июля, 23:20
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X