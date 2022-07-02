Доказательства «впечатляют»: в РФ заявили о прибытии в Украину главы российского генштаба Герасимова

2 июля, 12:44
Где именно были сняты опубликованные фото, неизвестно (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Где именно были сняты опубликованные фото, неизвестно (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

На фоне отсутствия каких-либо значимых успехов российских войск в Украине кремлевская пропаганда сообщила о прибытии на временно оккупированные территории начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В подтверждение этому было обнародовано фото, на которых он осматривает какие-то позиции, смотрит в карту, стоит рядом с военным и звонит куда-то по телефону.

Читайте также:
Часть файлов с грифом «секретно»: бойцы ГПСУ нашли диск с видео и документами одной из воинских частей РФ

Как утверждается, целью поездки Герасимова была «проверка группировки российских войск», участвующей в войне в Украине.

Видео дня

В то же время, действительно ли он решился побывать на оккупированных территориях, или же это очередной фейк для внутреннего потребления, достоверно не известно.

На прошлой неделе в минобороны РФ сообщили о проверке российских оккупационных сил лично главой ведомства Сергеем Шойгу, однако, где именно он их инспектировал, не уточнялось.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Российская пропаганда Валерий Герасимов Генштаб РФ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Путин мстит, а генералы зарабатывают. К чему идет «спецоперация» России

Последнее обновление целей «спецоперации», озвученное Путиным 30 июня, существенно корректирует прежние планы… собственно Путина

2 июля, 12:15
Мнения
Оседлал трубу: Российский президент Владимир Путин использовал поставки газа для своих имперских амбиций (Фото:Коллаж НВ)
Прощай, газ /
Почему «голубое топливо», вслед за нефтью, перестанет быть оружием Кремля
2 июля, 09:24
Геополитика
Люди, которым нужно все контролировать, нетерпимы к неопределенности (Фото:Verne Ho/Unsplash)
Как перестать думать о худшем /
Шесть способов справиться с негативными мыслями
2 июля, 07:00
Счастье
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X