Доказательства «впечатляют»: в РФ заявили о прибытии в Украину главы российского генштаба Герасимова 2 июля, 12:44 Где именно были сняты опубликованные фото, неизвестно (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

На фоне отсутствия каких-либо значимых успехов российских войск в Украине кремлевская пропаганда сообщила о прибытии на временно оккупированные территории начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В подтверждение этому было обнародовано фото, на которых он осматривает какие-то позиции, смотрит в карту, стоит рядом с военным и звонит куда-то по телефону.

Как утверждается, целью поездки Герасимова была «проверка группировки российских войск», участвующей в войне в Украине.

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В то же время, действительно ли он решился побывать на оккупированных территориях, или же это очередной фейк для внутреннего потребления, достоверно не известно.

На прошлой неделе в минобороны РФ сообщили о проверке российских оккупационных сил лично главой ведомства Сергеем Шойгу, однако, где именно он их инспектировал, не уточнялось.

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