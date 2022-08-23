Сработало взрывное устройство. Пропаганда РФ заявила о покушении на соратника коллаборанта Сальдо

23 августа, 14:45
По имеющимся данным, Игорь Телегин выжил (Фото:telegraf.com.ua)

По имеющимся данным, Игорь Телегин выжил (Фото:telegraf.com.ua)

Во вторник, 23 августа, кремлевская пропаганда заявила о покушении в Херсонской области на еще одного пособника российских захватчиков.

Как сообщается, на этот раз целью неизвестных стал Игорь Телегин, который был «назначен» оккупантами так званым «заместителем главы» фейкового «департамента внутренней политики».

Видео дня

Читайте также:
Партизаны в Мелитополе рассказали, как подрывают коллаборантов

Согласно имеющимся данным, покушение было совершено с помощью взрывного устройства.

При этом утверждается, что Телегин выжил. В то же врем информации о его состоянии на данное время нет.

Местные СМИ называют коллаборанта близким соратником херсонского гауляйтера Владимира Сальдо, который сейчас находится в критическом состоянии после "попытки отравления".

Читайте также:
Вместо коллаборанта Сальдо РФ направит в оккупированную часть Херсонской области мэра Краснодара
most.ks.ua
Фото: most.ks.ua

Украинская сторона сообщение о покушении на Телегина пока не комментировала.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Покушение Херсонская область Коллаборант Владимир Сальдо Взрыв Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X