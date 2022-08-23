Сработало взрывное устройство. Пропаганда РФ заявила о покушении на соратника коллаборанта Сальдо 23 августа, 14:45 По имеющимся данным, Игорь Телегин выжил (Фото:telegraf.com.ua)

Во вторник, 23 августа, кремлевская пропаганда заявила о покушении в Херсонской области на еще одного пособника российских захватчиков.

Как сообщается, на этот раз целью неизвестных стал Игорь Телегин, который был «назначен» оккупантами так званым «заместителем главы» фейкового «департамента внутренней политики».

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Согласно имеющимся данным, покушение было совершено с помощью взрывного устройства.

При этом утверждается, что Телегин выжил. В то же врем информации о его состоянии на данное время нет.

Местные СМИ называют коллаборанта близким соратником херсонского гауляйтера Владимира Сальдо, который сейчас находится в критическом состоянии после "попытки отравления".

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Фото: most.ks.ua

Украинская сторона сообщение о покушении на Телегина пока не комментировала.

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