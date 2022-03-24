РФ распространяет очередной фейк об удержании российских специалистов на Ровенской АЭС — Энергоатом 24 марта, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Войска оккупантов в Энергодаре (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Представительство РФ в МАГАТЭ распространило очередной фейк о том, что Украина якобы насильно удерживает российских специалистов на Ровенской АЭС, сообщает Энергоатом.

«К сожалению, МАГАТЭ снова стала жертвой российской пропаганды и публикует и распространяет полученную от России ложную информацию и нарративы. На этот раз они без всякой проверки и выяснения реального положения дел на своем сайте разместили сообщения от постоянного представительства России в Вене. В нем, в частности, речь идет о якобы силовом содержании российских специалистов — атомщиков на Ровенской АЭС», — говорится в сообщении предприятия в Telegram.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

Энергоатом утверждает, что никаких специалистов-атомщиков из России на РАЭС не было и нет, но там находились четыре вооруженных охранника из РФ, которые сопровождали груз — элементы ядерного топлива. Сообщается, что поставки прибыли на станцию еще до начала полномасштабной военной агрессии.

«Вчера этот груз был разгружен. После завершения этих работ охранники покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, обеспечивающих их безопасность и передачу российской стороне», — подчеркнули в Энергоатоме.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.