РФ распространяет очередной фейк об удержании российских специалистов на Ровенской АЭС — Энергоатом

24 марта, 18:35
Цей матеріал також доступний українською
Войска оккупантов в Энергодаре (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Войска оккупантов в Энергодаре (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Представительство РФ в МАГАТЭ распространило очередной фейк о том, что Украина якобы насильно удерживает российских специалистов на Ровенской АЭС, сообщает Энергоатом.

«К сожалению, МАГАТЭ снова стала жертвой российской пропаганды и публикует и распространяет полученную от России ложную информацию и нарративы. На этот раз они без всякой проверки и выяснения реального положения дел на своем сайте разместили сообщения от постоянного представительства России в Вене. В нем, в частности, речь идет о якобы силовом содержании российских специалистов — атомщиков на Ровенской АЭС», — говорится в сообщении предприятия в Telegram.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

Читайте также:
Дмитрий Тузов
Дмитрий Тузов
Конец путинской России приближается. Дала трещину даже пропаганда

Энергоатом утверждает, что никаких специалистов-атомщиков из России на РАЭС не было и нет, но там находились четыре вооруженных охранника из РФ, которые сопровождали груз — элементы ядерного топлива. Сообщается, что поставки прибыли на станцию еще до начала полномасштабной военной агрессии.

«Вчера этот груз был разгружен. После завершения этих работ охранники покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, обеспечивающих их безопасность и передачу российской стороне», — подчеркнули в Энергоатоме.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пропаганда Российская агрессия Война в Украине

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ