Российские пропагандисты распространяют фейки о потерях ВСУ — Центр противодействия дезинформации 11 июля, 11:53 В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о фейках, распространяемых пропагандистами (Фото:Скриншот/Youtube/Гроші/ТОП ляпов российской пропаганды)

Российские пропагандисты распространяют фейки о потерях ВСУ, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

«Российская пресса распространила заявление хакерской группы RaHDIt по поводу потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — говорится в сообщении центра в Telegram.

Видео дня

Читайте также: Кремлевские пропагандисты запостили у себя в соцсетях фото с Лавровым и свастикой

По информации ведомства, пропагандисты распространяют фейк о том, что «участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил», что на сегодняшний день потери ВСУ якобы «составляют не менее 50−70 тысяч убитыми».



10 июля в центре сообщали, что российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают массово набирать контрактников.

В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысяч вакансий для военнослужащих по контракту.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.