Российские пропагандисты распространяют фейки о потерях ВСУ — Центр противодействия дезинформации
В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о фейках, распространяемых пропагандистами (Фото:Скриншот/Youtube/Гроші/ТОП ляпов российской пропаганды)
Российские пропагандисты распространяют фейки о потерях ВСУ, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
«Российская пресса распространила заявление хакерской группы RaHDIt по поводу потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — говорится в сообщении центра в Telegram.
По информации ведомства, пропагандисты распространяют фейк о том, что «участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил», что на сегодняшний день потери ВСУ якобы «составляют не менее 50−70 тысяч убитыми».
10 июля в центре сообщали, что российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают массово набирать контрактников.
В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысяч вакансий для военнослужащих по контракту.
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