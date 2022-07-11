Российские пропагандисты распространяют фейки о потерях ВСУ — Центр противодействия дезинформации

11 июля, 11:53
В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о фейках, распространяемых пропагандистами (Фото:Скриншот/Youtube/Гроші/ТОП ляпов российской пропаганды)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о фейках, распространяемых пропагандистами (Фото:Скриншот/Youtube/Гроші/ТОП ляпов российской пропаганды)

Российские пропагандисты распространяют фейки о потерях ВСУ, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

«Российская пресса распространила заявление хакерской группы RaHDIt по поводу потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — говорится в сообщении центра в Telegram.

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По информации ведомства, пропагандисты распространяют фейк о том, что «участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил», что на сегодняшний день потери ВСУ якобы «составляют не менее 50−70 тысяч убитыми».

10 июля в центре сообщали, что российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают массово набирать контрактников.

В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысяч вакансий для военнослужащих по контракту.

https://www.youtube.com/embed/sQhLFu539Qw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Пропаганда Война России против Украины

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