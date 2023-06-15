Российские пропагандисты запустили фейк о «тяжелом ранении» Буданова. В Офисе президента говорят, с ним все «очень хорошо» 15 июня, 19:58 Российская пропаганда распространяет фейк о тяжелом ранении Кирилла Буданова (Фото:НВ)

Российская пропаганда распространила фейковую информацию через СМИ о том, что якобы 29 мая ракета попала по зданию Главного управления разведки Украины, что привело к серьезному ранению главы ГУР Кирилла Буданова.

Об этом написали кремлевские пропагандисты РИА Новости.

Рупор пропаганды ссылается на анонимного «сотрудника российских силовых структур», который якобы получил информацию от «источников в украинской разведке».

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Российские пропагандисты пишут, что «Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства». Также отмечается, что «ракета прилетела в соседний с Будановым кабинет».

На этом пропагандисты не остановились. Они солгали, что «после ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию».

Завершили сообщение утверждением, что сейчас «Буданов находится в госпитале в Берлине, он в тяжелом состоянии».

СМИ даже опубликовало карты Flightradar, которые якобы свидетельствуют о транспортировке «раненого» разведчика.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заверил, что глава ГУР полностью здоров.

«Внимание. Максимально тупой фейк от российской пропаганды. Позвольте заверить, что с Кириллом Будановым все не просто хорошо, а очень хорошо», — написал Лещенко.

В то же время в день «ракетного удара по ГУР» 29 мая украинская военная разведка опубликовала видео, на котором Буданов отметил очередную неудачную попытку террористических действий РФ.

Это уже не первая серия фейков об украинских командующих.

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что «не сможет выполнять свою работу». Российский фейк быстро опровергли, в частности сам генерал Залужный.