Пропаганда РФ показала могилу ноги командира инженерных войск полковника Овчаренко — видео

2 мая, 14:17
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Военные РФ решили не тратить ресурсы, и зарыли ногу там же, где нашли (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Военные РФ решили не тратить ресурсы, и зарыли ногу там же, где нашли (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Кремлевская пропаганда рассказала о смерти в Украине начальника инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа Николая Овчаренко и показала могилу его ноги.

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Как утверждается в видеосюжете, остальные части тела полковника удалось доставить на территорию РФ, а оторванную взрывом конечность обнаружили чуть позже и решили уже никуда не везти, чтобы не тратить зря ресурсы, поэтому зарыли на том же месте, где и нашли.

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«Здесь в результате ожесточенного боя погиб полковник. Командир инженерных войск. В него практически прямое попадание было, разорвало на части», — рассказал один из оккупантов, показав могилу ноги.

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https://twitter.com/buch10_04/status/1521052725395574785
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Российские военные Война России против Украины

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