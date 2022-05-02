Пропаганда РФ показала могилу ноги командира инженерных войск полковника Овчаренко — видео 2 мая, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Военные РФ решили не тратить ресурсы, и зарыли ногу там же, где нашли (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Кремлевская пропаганда рассказала о смерти в Украине начальника инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа Николая Овчаренко и показала могилу его ноги.

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Как утверждается в видеосюжете, остальные части тела полковника удалось доставить на территорию РФ, а оторванную взрывом конечность обнаружили чуть позже и решили уже никуда не везти, чтобы не тратить зря ресурсы, поэтому зарыли на том же месте, где и нашли.

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«Здесь в результате ожесточенного боя погиб полковник. Командир инженерных войск. В него практически прямое попадание было, разорвало на части», — рассказал один из оккупантов, показав могилу ноги.

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