Информационные операции Кремля. Как Россия расставляет ловушки для Запада своей ложью об успехах на фронте и «мирных инициативах» — ISW 13 февраля, 09:48 Украинские военные на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Евхении Августии)

Запад должен быть готов к тому, что Кремль постепенно восстанавливает свою способность формировать ложные нарративы о войне в Украине — особенно информационные кампании, которые резонируют с дискуссиями и опасениями, уже существующими в западных странах.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Эксперты ISW сконцентрировались в ней на анализе информационных операций и кампаний России и пишут, что в течение первого года войны РФ восстановила свою способность к таким кампаниям — как в поддержку своих конкретных стратегических целей, так и для смягчения последствий неудач на поле боя и создания условий для будущих военных операций. Поэтому Институт призывает страны Запада «критически оценивать контекст российских информационных операций» и избегать взаимойдествия с Москвой на основе ложной сути этих нарративов.

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Аналитики напоминают, что интеграция информационных кампаний и военных операций давно является частью российской теории гибридной войны, и за последние два десятилетия Россия «провела множество информационных кампаний, предшествовавших повторному вторжению в Украину в феврале 2022 года». Среди самых успешных для РФ примеров ISW называет информационную операцию в поддержку Минских соглашений, вследствие которой Германия и Франция вели переговоры с Россией как с посредником, а не как с воюющей в Украине стороной. С другой стороны, накануне и в начале полномасштабного вторжения администрация Джо Байдена и страны Запада провели несколько успешных контринформационных кампаний — они сорвали усилия РФ, направленные на побуждение Украины к капитуляции, отделение ее от Запада и создание благоприятной почвы для повторного вторжения. Кроме того, была в значительной мере блокирована деятельность контролируемых Кремлем СМИ в США и Европе. Однако теперь Россия восстановила способность проводить отдельные информационные операции, считают в ISW, призывая Запад не попасть в их ловушку.

На нынешнем этапе войны информационные кампании России на оперативном уровне имеют несколько целей:



подготовка почвы для запланированных российских операций [на поле боя],

смягчение последствий российских военных провалов;

постоянная стратегическая цель сдерживания или замедления поставок западной помощи для Украины, прежде всего вооружения — независимо от событий на поле боя.

В этом контексте ISW приводит примеры наиболее опасных информационных нарративов, которые пытается продвигать Россия.

Нарратив о том, что Украина якобы не способна победить Россию из-за исходного неравенства сил между двумя государствами — используется в том числе для того, чтобы смягчить крупные неудачи России или ее неспособность достичь быстрых успехов в крупных наступательных операциях. Изначально попытка РФ усилить представление о «второй армии мира» была нацелена на убеждение Запада в том, что любые поставки военной техники не имеют значения, поскольку Украина не сможет противостоять России. Однако вслед за угрозами о том, что поставки западной техники якобы будут « законными военными целями» оккупантов, РФ не продемонстрировала способностей поражать такую технику, а вместо этого тратит свое высокоточное оружия на нанесение ударов по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

используется в том числе для того, чтобы смягчить крупные неудачи России или ее неспособность достичь быстрых успехов в крупных наступательных операциях. Изначально попытка РФ усилить представление о «второй армии мира» была нацелена на убеждение Запада в том, что любые поставки военной техники не имеют значения, поскольку Украина не сможет противостоять России. Однако вслед за угрозами о том, что поставки западной техники якобы будут законными военными целями» оккупантов, РФ не продемонстрировала способностей поражать такую технику, а вместо этого тратит свое высокоточное оружия на нанесение ударов по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Позже Кремль переосмыслил свои информационные операции в этом направлении и взялся преувеличивать важность каждого тактического наступления и любые мелкие победы РФ. Эта стратегия, во-первых, дает Москве возможность объяснять слишком медленные темпы наступления для внутренней аудитории, которая изначально ожидала быстрого успеха РФ в Украине, а во-вторых призвана поддержать впечатление о якобы неудержимом, хотя и медленном наступлении РФ во время новой фазы войны — и также направлена на сдерживание предоставления западной помощи. Однако ISW констатирует: надежды Кремля на то, что Запад откажется от поддержки усилий Украины, направленных на ее победу в этой войне, потерпели неудачу.

Эта стратегия, во-первых, дает Москве возможность объяснять слишком медленные темпы наступления для внутренней аудитории, которая изначально ожидала быстрого успеха РФ в Украине, а во-вторых призвана поддержать впечатление о якобы неудержимом, хотя и медленном наступлении РФ во время новой фазы войны — и также направлена на сдерживание предоставления западной помощи. Однако ISW констатирует: надежды Кремля на то, что Запад откажется от поддержки усилий Украины, направленных на ее победу в этой войне, потерпели неудачу. В сентябре-ноябре 2022 года Россия активизировала нарратив о риске ядерной эскалации — чтобы возродить попытку сдерживания Запада и удержать его от предоставления Украине средств, необходимых для продолжения контрнаступлений ВСУ. Однако в ISW убеждены, что разжигая « иррациональные и необоснованные опасения» российской ядерной эскалацией в ответ на победу Украины, Путин остается « очень расчетливым и не склонным к риску игроком», который использует ядерный потенциал России и опасения Запада лишь для угроз, не рискуя на самом деле обменяться ядерными ударами с НАТО. Путин также, вероятно, стремился с помощью этих информационных операций восстановить положение России как якобы « великой державы» и сохранить лицо внутри страны после унизительных военных неудач.

— чтобы возродить попытку сдерживания Запада и удержать его от предоставления Украине средств, необходимых для продолжения контрнаступлений ВСУ. Однако в ISW убеждены, что разжигая иррациональные и необоснованные опасения» российской ядерной эскалацией в ответ на победу Украины, Путин остается очень расчетливым и не склонным к риску игроком», который использует ядерный потенциал России и опасения Запада лишь для угроз, не рискуя на самом деле обменяться ядерными ударами с НАТО. Путин также, вероятно, стремился с помощью этих информационных операций восстановить положение России как якобы великой державы» и сохранить лицо внутри страны после унизительных военных неудач. Также теперь стало очевидно, что российская информационная кампания вокруг « мирных переговоров», активизировавшаяся в декабре 2022 года, была призвана подготовить почву для новых наступлений России — и была направлена в т. ч. на задержку предоставления западных танков и другой современной техники, необходимой для продолжения украинских механизированных контрнаступлений. Тогда Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах и многие российские официальные лица намеренно вводили западных чиновников в заблуждение, подавая сигналы о якобы готовности Москвы вести серьезные переговоры с Украиной. Безусловно, этот нарратив не был единственной или даже главной причиной задержки с поставкой западных танков Украине. Однако время начала, усиления и прекращения Кремлем этой информационнойкампании « убедительно свидетельствует о том, что она была приурочена к поддержке продолжающегося сейчас российского наступления», констатируют аналитики ISW.

и была направлена на задержку предоставления западных танков и другой современной техники, необходимой для продолжения украинских механизированных контрнаступлений. Тогда Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах и многие российские официальные лица намеренно вводили западных чиновников в заблуждение, подавая сигналы о якобы готовности Москвы вести серьезные переговоры с Украиной. Безусловно, этот нарратив не был единственной или даже главной причиной задержки с поставкой западных танков Украине. Однако время начала, усиления и прекращения Кремлем этой информационнойкампании убедительно свидетельствует о том, что она была приурочена к поддержке продолжающегося сейчас российского наступления», констатируют аналитики ISW. Сейчас Москва продолжает развивать нарратив о том, что Украина якобы будет преднамеренно угрожать России дальнобойным западным оружием и танками вместо того, чтобы с их помощь уделять первоочередное внимание освобождению своих оккупированных территорий. Цель этой российской информационной кампании двояка, поясняют в ISW: во-первых, РФ стремится как можно на дольше задержать прибытие западных танков в Украину, чтобы отсрочить возобновление контрнаступлений ВСУ и выиграть время для собственных наступательных операций, а во-вторых — чтобы нарушить согласованность западного подхода к полному переводу Украины на западные системы вооружений. Однако, считают в ISW, Западу все равно придется сделать это в конечном итоге, поскольку он израсходовал свои запасы оружия советской эпохи и больше не может производить или приобретать такое вооружение.

Цель этой российской информационной кампании двояка, поясняют в ISW: во-первых, РФ стремится как можно на дольше задержать прибытие западных танков в Украину, чтобы отсрочить возобновление контрнаступлений ВСУ и выиграть время для собственных наступательных операций, а во-вторых — чтобы нарушить согласованность западного подхода к полному переводу Украины на западные системы вооружений. Однако, считают в ISW, Западу все равно придется сделать это в конечном итоге, поскольку он израсходовал свои запасы оружия советской эпохи и больше не может производить или приобретать такое вооружение. Кроме того, на фоне перехвата инициативы у ВСУ на отдельных участках восточного фронта в Украине Кремль возобновляет нарратив, преувеличивающий победы армии РФ на передовой, в том числе в районах наступления на Бахмут и Лиман. Но хотя Минобороны России всячески хвастается захватом населенных пунктов вокруг Бахмута, влияние таких информационных операций ослабевает — и в Украине, и в провоенных российских кругах все меньше верят подобным заявлениям о завоеваниях РФ и все реже принимают их за чистую монету. Однако если обстоятельства изменятся и оккупантам удастся достичь значительных успехов на фронте, эффект таких информационных операций может стать более мощным, предупреждают в ISW.

Но хотя Минобороны России хвастается захватом населенных пунктов вокруг Бахмута, — и в Украине, и в провоенных российских кругах все меньше верят подобным заявлениям о завоеваниях РФ и все реже принимают их за чистую монету. Однако если обстоятельства изменятся и оккупантам удастся достичь значительных успехов на фронте, эффект таких информационных операций может стать более мощным, предупреждают в ISW. Примером еще одного нового информационного повествования, который пытается развить Кремль, Институт называет недавнее заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина, который начал возобновлять нарратив о готовности России вести переговоры с Украиной якобы « без предварительных условий», но «исходя из той реальности, которая существует сегодня», то есть с учетом максималистских целей России. «Другими словами, это равносильно украинской капитуляции», — констатирует ISW, предполагая, что цель таких заявлений — оказать новое давление на Запад, чтобы заставить Украину пойти на упреждающие уступки или предотвратить кульминацию ( исчерпание наступательных возможностей) российской операции на Донбассе, в т. ч. из-за задержек и срыва поставок западных систем вооружений, необходимых Украине, чтобы воспользоваться этой кульминацией.

«Западу следует учитывать, что российские дискуссии о переговорах могут [на деле] подразумевать вовсе не переговоры или условия мира, а скорее могут быть информационными кампаниями, предметно направленными на то, чтобы провести Россию через окно возможностей или [нивелировать ее] уязвимость на поле боя», — делают вывод эксперты Института.

Они прогнозируют, что со временем РФ буде продвигать все больше таких нарративов, и Западу следует критически сопоставлять их с реалиями на поле боя, чтобы подорвать эффективность российских усилий в ведении гибридной войны. Все подобные информационные кампании будут поддерживать стратегические цели Кремля, направленные на разделение Запада и Украины, сдерживание поставок западной техники и в целом на подрыв поддержки Западом Украины и сплоченности западной коалиции.

ISW призывает Запад «правильно оценивать и реагировать на эти кампании, как это делала администрация Байдена перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинская сторона продолжает сомневаться в способности вооруженных сил РФ начать и вести крупномасштабные стратегические наступательные операции в Украине;



Минобороны Великобритании со ссылкой на данные Генштаба ВСУ сообщило, что российские войска, вероятно, недавно понесли самые высокие потери с начала вторжения ( в среднем по 824 человека в день за прошедшую неделю);

в среднем по 824 человека в день за прошедшую неделю); в Госдуме призвал к еще большему ужесточению законодательства о цензуре, особенно против критики вооруженных сил РФ;

ГУР Минобороны Украины обнародовало перехваченный разговор операторов беспилотников Shahed в Украине, которые разговаривают на курдском и фарси — вероятно, РФ может использовать курдских наемников для управления иранскими беспилотниками в Украине;

в Украине, которые разговаривают на курдском и фарси — вероятно, РФ может использовать курдских наемников для управления иранскими беспилотниками в Украине; российские войска, вероятно, продолжают наступательные операции к северо-западу от Сватово и в районе Кременной, где произошло 23 боевых столкновения за последние сутки;

оккупанты продолжают наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара;

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера якобы захватила поселок Красная Гора к северу от Бахмута, однако его заявлениео том, что вагнеровцы являются единственными российскими силами в радиусе 50 км от Бахмута ISW называет ложным;

Украина считает, что в Херсонской области РФ не имеет возможности начать полномасштабное наступление, что подтверждает предыдущие оценки ISW.

Карта боевых действий: наступление РФ на Донбассе, битва за Бахмут, бои в Запорожской области и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW