Кровавый «Голос Кремля»: как убивают российские пропагандисты 29 мая, 09:00 Партнерский проект «Интерньюз-Украина»

Знаете ли вы, что слова могут убивать? Это не метафора. Это отражение печальной реальности, в которую Россия погрузила Украину. Расстрелянная в упор пятилетняя девочка на Востоке; убитый в Вольнянске российским снарядом младенец, которому было всего 2 дня; расстрелянные машины тех, кто пытался спастись от войны. А еще десятки тысяч украинцев — замученных, изнасилованных и/или убитых российскими военными. Все это — результат не только решения России начать полномасштабную войну против Украины, но и долгих десятилетий агрессивной российской пропаганды.

Сотни рупоров Кремля неустанно работали над тем, чтобы Россия стала зазеркальем, где ложь становится истиной, зло становится добром, а война — миром. Годы распространения дезинформации, манипулирования фактами, геноцидной риторики, разжигания вражды и ненависти и призывов к кровопролитию привели к широкой поддержке полномасштабного вторжения в Украину среди российской общественности, варварской тактики ведения войны Россией и системных военных преступлений и преступлений против человечности. Эта прямая связь побудила Украину собирать доказательства такой риторики, чтобы привлечь российских пропагандистов к ответственности.

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С этой целью ОО «Интерньюз-Украина» создала платформу «Kremlin's Voice « («Голос Кремля»). На ней выложена база данных российских пропагандистов, которые распространяют злонамеренную риторику, и яркие образцы их заявлений. Мы собрали подборку нарративов, направленных на призыв к геноциду, заявлений в поддержку агрессии, угроз использования оружия массового поражения и т. д. , которые распространялись в самых популярных российских медиа. Мы уделили особое внимание документальным фильмам и «экспертам», которые распространяли злонамеренную информацию, поскольку эти программы и лица формируют ложный образ правдивости и обоснованности.

Убийственные нарративы

Итак, как именно выглядит российская риторика, направленная на призывы к геноциду? Она может быть скрыта под различными «топингами обоснования». Как вот в одном из ключевых нарративов, называющем Украину нацистским или террористическим государством, из-за чего ее необходимо уничтожить. Так, один из главных идеологов Кремля, философ Александр Дугин заявлял о «принципиальном подходе к украинской проблеме», в рамках которого она решается «только отсутствием этого террористического образования». Другой известный российский пропагандист Владлен Татарский, называя Украину анти-Россией, подчеркивал, что «ликвидация такого террористического анклава, каким стала Украина, жизненно необходима для России». Более того, идея об Украине как анти-России или образовании, которое является экзистенциальной угрозой для России, а соответственно не может и дальше существовать, активно продвигается в российских «экспертных» кругах.

Однако российские пропагандисты даже не всегда пытаются использовать обоснования для призывов к агрессии и насилию в отношении Украины и ее народа. Один лишь факт принадлежности к украинской нации, любовь к родной земле, проявление украинской идентичности российский режим считает достаточным поводом, чтобы убивать. По словам российского «военного корреспондента» Дмитрия Стешина, «чем больше людей, которые готовы защищать свою украинскую самобытность, политическую украинскость и киевский режим с оружием в руках, мы уничтожим или покалечим, тем легче нам будет жить с тем, что сейчас называется Украиной». Аналогичным образом пресловутый российский «журналист» Сергей Мардан называет украинских патриотов «священниками культа «украинскости», которых «необходимо безжалостно уничтожать как бешеных псов» и призывает к такой военной кампании, которая «не оставит даже воспоминаний об этой нации (украинцах)».

Еще одним важным нарративом российской пропаганды, создающим почву для геноцидных действий, является отрицание существования украинской идентичности как таковой. Апелляция к аудитории с идеями о том, что Украина — это «историческая Россия», с населением, которое является «такими же русскими» или о том, что «украинской культуры как таковой самостоятельно не существует», стимулирует желание исправить так называемую ошибку существования Украины и использовать жестокую силу, чтобы вернуть то, что «по праву» является российским. Российская пропаганда даже создала ряд документальных фильмов, чтобы способствовать распространению такого нарратива.

Для содействия распространению нарративов, нацеленных на геноцид, используется тактика дегуманизации. Российская пропаганда делает это путем демонизации и унижения Украины и ее народа. Украинцев называют «хохлами», «нацистами», «сатанистами» и т. д. Создается образ украинцев не людей с собственным достоинством, а как «психически больных», «утилизированного бандеровского отродья» и «сумасшедших маньяков». Российские пропагандисты пытаются сделать так, чтобы убивать этих «существ» казалось правильным.

Апогеем является представление военных преступлений и геноцидных действий как нечто священного, наделенного высшим значением. Как сказал российский «журналист» и «телеведущий» Владимир Соловьев, «эта война священная и отечественная, а мы воюем со всем блоком НАТО, с 50 сатанинскими странами». А российское мировоззрение подается как «носитель райских идей» — по словам писателя, идеолога Александра Проханова. И, как говорил знаменитый «журналист» Антон Красовский: «Наша задача — освободить нашу землю от этого зла, очистить от зла душу нашего народа. Конечно, люди, которые живут на территории, которая раньше называлась Украиной, — это наши люди. И наша задача — очистить их души».

Когда подобные нарративы формируют реальность всего государства, становится понятно, что стоит за жестокими бесчеловечными действиями и желанием уничтожить целый народ. Фейки, информационные манипуляции, дезинформация распространяются многоканальным способом, создавая ложный образ плюрализма мнений и достоверности. Но сердцем пропаганды остается государственное телевидение, продукцию которого активно потребляют люди. По состоянию на февраль 2023 года телевидение оставалось самым популярным источником информации среди россиян. Центральному ТВ доверяют 53% населения, региональному — 47%. Хотя социальные сети становятся все более популярными.

Действительность, искаженная пропагандистской машиной Кремля, убедила россиян, что убийство невинных людей оправдано. По данным Центра «Левада», по состоянию на январь 2023 года 45% россиян твердо поддерживали действия Вооруженных сил России в Украине, а еще 30% склонялись к поддержке, поэтому в сумме 75% населения России поддерживает войну, которую ведет их страна. Большинство сторонников войны пользуются телевидением как первичным источником информации, что доказывает эффективность кремлевской пропаганды. 71% россиян убеждены, что их страна выиграет. Разве это недостаточная причина, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех, кто убивает с помощью слов?

Статья подготовлена ОО «Интерньюз-Украина» для проекта, который реализован в рамках грантового соглашения «Укрепление позиций Украины на информационном фронте», финансируемого Министерством иностранных дел, торговли и развития Канады (DFATD) через Национальный демократический институт по международным отношениям (NDI)

Авторы:

Анастасия Герасимчук, аналитик ОО «Интерньюз-Украина»

Алена Гришко, старший аналитик ОО «Интерньюз-Украина»