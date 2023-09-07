Российские оккупанты обстреляли Никополь, есть пострадавшие 7 сентября, 20:30 Последствия российского обстрела Никополя (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Российские оккупанты 7 сентября обстреляли город Никополь Днепропетровской области, в результате чего ранены двое местных жителей.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, оккупанты ударили из ствольной артиллерии. В результате атаки осколочные ранения получили 57-летний мужчина и 52-летняя женщина.

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Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль, гараж и линии электропередачи.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).