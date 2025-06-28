Украинские ученые подтвердили, что после разлива российской нефти в Керченском проливе прошлой зимой все причерноморские страны оказались в зоне риска. Для кого-то это нефтяные пятна, для кого-то птицы в мазуте или загрязненная токсинами рыба и вода. При этом доказать, что это последствия разлива именно российской нефти, оказалось непросто. Однако украинские ученые разработали модель прогнозирования движения мазута в море и установили это. Они же прогнозируют, что пляжный сезон не обойдется без сюрпризов — нефть, которая в холодное время года опустилась на дно, летом поднимается на поверхность, пишет Марьяна Вербовская, NGL.media .

NV публикует материал коллег в рамках информационного сотрудничества.

На рассвете 15 декабря 2024 года российский танкер Волгонефть-212 подал сигнал бедствия. Во время сильного шторма волны раскололи пополам судно с нефтепродуктами, которые планировали экспортировать в Индию. 13 членов экипажа сутки ждали спасения в открытом море, один моряк погиб. В тот же день сигнал SOS подал еще один танкер — Волгонефть-239. Оба судна перевозили мазут М-100, обоим было запрещено движение по морю зимой. Их спроектировали в 60-х годах, позже модернизировали, вырезав среднюю часть. Оба танкера разломались именно по сварочным швам «модернизации» после ударов штормовых волн.

Реклама

Вследствие двойной катастрофы в воду попали от четырех до восьми тысяч тонн мазута, которые до сих пор растекаются по всей акватории Черного моря. По данным украинского Министерства окружающей среды, за первый месяц после аварии из-за прямого воздействия токсичного мазута погибли более 700 морских птиц и более 60 дельфинов. В российской Анапе в ходе уборки берегов от нефти погиб студент, еще около 300 волонтеров обратились за медицинской помощью из-за отравления парами нефтепродуктов.

И пока это происходило, в Москве повторяли два тезиса: катастрофа была форс-мажором, а разлив коснулся только российского побережья. Оба утверждения — ложь.

Первое опровергнуть легко, посмотрев прогноз погоды за эти дни, из которого понятно, что эти танкеры не имели права выходить в море. 14 декабря в районе Керченской переправы было объявлено штормовое предупреждение. По словам руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, указанные танкеры относятся к «речному» классу, максимальная высота волн для них — 3 м. Во время катастрофы высота волн достигала 3,5 м.

А вот утверждение о влиянии разлива нефти только на российское побережье требовало анализа спутниковых изображений и математического моделирования, которое до этого никто в мире не проводил. Именно этим через несколько дней после катастрофы начали заниматься в Украинском научном центре экологии моря.

Куда потек мазут?

Согласно международным конвенциям О защите Черного моря от загрязнения и О трансграничном воздействии промышленных аварий россияне должны были как можно быстрее сообщить другим странам Черного моря об утечке мазута. Логика этих документов заключается в том, что быстрая реакция поможет государствам скоординировать совместные усилия в случае стихийного бедствия или аварии.

Но, как утверждает Виктор Коморин, и.о. директора Украинского научного центра экологии моря, россияне не только не передали данные, но и цинично продолжали врать о том, что разлив затронул только их побережье.

«Но он, конечно, касается всех черноморских стран. Поэтому еще в декабре мы создали международную группу ученых, чтобы опровергнуть это и объяснить долгосрочные последствия разлива», — вспоминает Коморин.

В группу вошли Марк Железняк из IER Fukushima University (Япония), Максим Сорокин из Института проблем математических машин и систем НАНУ (Украина), Павел Ткалич из Tropical Marine Science Institute at National University of Singapore (Сингапур) и сам Виктор Коморин. Ученые начали анализировать спутниковые снимки, социальные сети, модели движения нефти в воде, чтобы провести расчеты, которые бы показали направления передвижения нефтяных пятен.

По словам Марка Железняка, которого 12 лет назад пригласили исследовать последствия аварии АЭС в Фукусиме, перед ним стояла задача создать комплексную модель распространения нефти в Черном море, которую до этого еще никто не делал.

«В истории с разливом в Керченском проливе нас интересовало, куда движется мазут. Мы знаем, что сначала на воде образуется нефтяная пленка, затем волны увлекают ее на глубину. В воде нефтепродукты расщепляются на сгустки. Мы хотели выяснить, куда сгустки будут двигаться дальше», — объясняет NGL.media Марк Железняк.

Ученые несколько месяцев работали над моделированием в OpenDrift, которое учитывает температуру, скорость ветра, течение и даже плотность нефтепродуктов. В начале июня они закончили прогнозирование, которое воспроизводит движение разлитого мазута с декабря до конца марта. Поясняют, что дальше моделировать нет смысла, поскольку мазут за это время превратился в небольшие камешки, которые к концу марта уже выбросило волнами на берег или же они опустились на дно и не двигаются.

Инструкция для инфографики — нажмите на рисунок для увеличения

Инфографика: NGL.media

Основная гипотеза ученых состояла в том, что мазут попал в главное Черноморское течение, которое движется против часовой стрелки, поэтому растекся по всему морю и с волнами будет попадать на побережье всех причерноморских стран. Моделирование это подтвердило.

«Мы сделали две модели: для более легкой и для более тяжелой нефти, чтобы показать эти два главных сценария. Наша цель в том, чтобы показать, что произошло и дать инструмент на будущее, если этот сценарий повторится», — объясняет Марк Железняк.

Симуляцию разлива нефтепродуктов более легкой и более тяжелой фракции можно посмотреть здесь.

«Сперва мы увидели, что течение движется из Керченского пролива к Азовскому морю и в сторону Краснодарского края. А уже через две недели ситуация кардинально меняется — нефтепродукты циркулируют по центру Черного моря, попадая в основное Черноморское течение. Нефть на поверхности движется быстро и преимущественно достигает берегов. Та, которая попала на глубину, движется медленнее», — говорит Марк Железняк.

Следы нефти на берегах Черного моря

В Одесской области сгустки российского мазута впервые обнаружили в январе этого года возле сел Лиман и Лебедевка Белгород-Днестровского района. Госэкоинспекция отобрала несколько образцов сгустков и передала Украинскому центру экологии моря. Пробы подтвердили, что они все происходят из одного источника и попали на побережье во время шторма.

Официально ни одна из причерноморских стран, кроме Украины, не заявила о выбросах российской нефти на свое побережье. Вероятно, из-за страха ухудшить отношения с Россией. Однако от местных активистов и ученых NGL.media получили подтверждение нефтяных находок. По словам Павла Гольдина из украинского Института зоологии им. Шмальгаузена, спутниковые снимки подтверждают, что по состоянию на начало января нефтепродукты уже находились в море у побережья Турции.

«На самом деле все причерноморские страны в зоне риска, ни одна не может рассчитывать на то, что избежит опасности. Как бы там ни было, все причерноморские течения пересекаются», — объясняет в комментарии NGL.media Павел Гольдин.

Наличие следов мазута на турецком побережье NGL.media подтвердил профессор Байрам Озтюрк из Turkish Marine Research Foundation в Стамбуле. В частности, выбросы нефти были зафиксированы между городами Синоп и Трабзон. Турецкие специалисты также сообщили об обнаруженных птицах со следами мазута на крыльях.

Грузинский эколог Арчил Гучманидзе также сообщал о найденных на побережье птицах со следами мазута. «В последние дни на побережье Грузии (Гонио, Батуми, Кобулети, Уреки, Поти, Анаклия) зафиксировано много найденных птиц, покрытых мазутом. В этот период миграция водоплавающих птиц проходит через район разлива мазута в Черном море, эти факты связаны. Таких случаев будет больше», — писал Гучманидзе в январе.

Загрязненная мазутом птица на побережье у грузинского поселка Шекветили, 1 января 2025 года / Фото: Волонтерская организация

Грузинские волонтеры также пытались подробно документировать случаи обнаружения покрытых мазутом птиц возле Батуми.

Согласно моделированию украинских ученых, значительная часть российского мазута попала в воды у берегов Болгарии, хотя там официально отрицали такую возможность. Министр туризма Мирослав Боршош также убеждал, что Болгария находится на безопасном расстоянии и разлив мазута в Керченском проливе не повлияет на местный туристический сектор.

В Румынии официально не комментировали загрязнение своих берегов, но тамошний министр окружающей среды Мирчо Фекет заявил о готовности обмениваться с Украиной информацией о возможных последствиях.

Последствия для природы

Крупнейший в мире разлив нефтепродуктов российской марки М-100 произошел в 2002 году в Бискайском заливе (Атлантический океан). Тогда в результате аварии танкера Prestige в воду попали более 60 тысяч тонн российского мазута.

Ученые год за годом документировали аварию и пришли к выводу, что последствия были ощутимы около 20 лет. Среди прочего, речь идет об изменениях в ДНК тех людей, которые были привлечены к очистке берегов линий или напрямую контактировали с загрязненной водой. В частности, через два года после разлива ученые зафиксировали хромосомные изменения, которые связаны с риском повышения развития рака.

«Нет оснований думать, что у нас будет как-то иначе. Токсины накапливаются в живых организмах, например в жире или печени рыб, и, в конце концов, попадают к дельфину, чайке или человеку. Токсичность может быть очень высокой и нести угрозу здоровью», — объясняет Павел Гольдин из украинского Института зоологии.

Учитывая то, что в Украине продают рыбу, выловленную в Турции и Болгарии, Гольдин советует с осторожностью относиться к таким покупкам. Его коллега Виктор Коморин добавляет, что последствия потребления рыбы с токсинами могут оказаться фатальными.

«Например, рыба может накапливать вредные вещества и некоторое время чувствовать себя нормально, но если ее съест дельфин, он погибнет. Всех последствий не спрогнозировать», — объясняет Виктор Коморин.

Как ответили в Минэкологии на запрос NGL.media, по предварительным подсчетам, утечка мазута нанесла экосистеме Черного моря ущерб на сумму более 14 млрд долларов США. Согласно оценке Госэкоинспекции, убытки для Украины составляют 493,5 млн долларов США.

Как сообщили NGL.media в Офисе генерального прокурора, уголовное производство по ч. 1 ст. 243 УК (загрязнение моря) по факту разлива нефти в Керченском проливе было открыто еще 20 декабря. Особого прогресса в этом деле нет.

Что будет с пляжным сезоном

По словам Виктора Коморина из Украинского научного центра экологии моря, с повышением температуры воды нефтепродукты скорее всего будут подниматься на поверхность.

«Скорее всего это будут нефтепродукты, растворенные в воде. Эта вода будет попадать в прибрежные зоны, поэтому следует постоянно проверять уровень загрязнения. Мы это делаем каждую неделю в районе Одессы. Кроме того, этим занимается Госэкоинспекция», — объясняет Коморин в разговоре с NGL.media.

Особенно внимательными надо быть после штормов, которые могут вынести мазутные сгустки в верхние слои воды и выбросить их на берег.

Что касается российского побережья, то сегодня официально большинство пляжей возле Анапы закрыты для купания и даже прогулок. В то же время, в тех местах, где купание разрешили, по состоянию на июнь продолжают находить сгустки нефти. Местные блогеры даже провели эксперимент и прошлись по берегу в белых носках, чтобы показать, что мазут все еще выбрасывает на местные пляжи, даже через шесть месяцев после аварии.

По состоянию на июнь 2025 года волонтеры в Грузии продолжают находить птиц в мазуте.

Теневой флот

То, что произошло в Керченском проливе, может случиться везде, где ходят танкеры российского теневого флота, убеждена руководитель аналитического направления KSE Institute Sanctions group Юлия Павицкая. Она с коллегами отслеживает движение российских танкеров с начала полномасштабного вторжения.

«Это лишь вопрос времени. Все сидят на этой пороховой бочке и ожидают, где произойдет очередной разлив»,— считает Юлия Павицкая.

По данным KSE, сейчас около 85% российской сырой нефти транспортируется теневыми танкерами. Такие суда преимущественно очень старые и не имеют международной страховки от аварийных разливов нефти. Как правило, их используют для обхода ограничений на поставки российской нефти.

Об экологических рисках от теневого флота много раз заявляла и влиятельная международная природоохранная организация Greenpeace. За три месяца до разлива нефти в Керченском проливе эта организация предупреждала о рисках разлива нефти из старых танкеров в Балтийском море, где их количество выросло на 70%.

«Если у вас есть хороший бинокль, то, гуляя по немецкому полуострову Дарс-Цингст или острову Фемарн, вы заметите корабли российского теневого флота. Это старые суда с дешевой страховкой, которые ежедневно ходят вдоль Балтийского побережья и перевозят нефть. Наши данные свидетельствуют о том, что риск нефтяной катастрофы невероятно вырос в последние годы», — говорится в отчете Greenpeace.