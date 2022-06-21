На пляже в Одесской области детонировала российская мина — ОВА 21 июня, 21:31 Цей матеріал також доступний українською Знак, предупреждающий о минах, на закрытом пляже в Одессе, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Одесской области на пляже детонировала российская мина, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко вечером во вторник, 21 июня, в своем Telegram-канале.

Марченко напомнил, что посещать пляжи и купаться в море сейчас запрещено.



«Сегодня вечером на одном из пляжей Одесской области на берег в очередной раз выбросило вражескую противокорабельную мину, которая детонировала. К счастью, никто не пострадал», — сказал он.

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11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.

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