РФ усилила свою группировку в Черном море еще одной подлодкой с крылатыми ракетами
У РФ наготове в Черном море 40 крылатых ракет (Фото:mil.ru)
Российские захватчики усилили свою группировку в Черном море еще одной подводной лодкой с крылатыми ракетами.
Об этом в пятницу, 10 июня, сообщило украинское военное командование.
«Корабельная группировка Черноморского флота рашистов усилена еще одной подводной лодкой — носителем крылатых ракет. Они продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой», — рассказал представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров.
По его словам, на сегодняшний день у РФ наготове в Черном море 40 крылатых ракет и один большой десантный корабль.
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