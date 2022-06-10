РФ усилила свою группировку в Черном море еще одной подлодкой с крылатыми ракетами 10 июня, 13:23 Цей матеріал також доступний українською У РФ наготове в Черном море 40 крылатых ракет (Фото:mil.ru)

Российские захватчики усилили свою группировку в Черном море еще одной подводной лодкой с крылатыми ракетами.

Об этом в пятницу, 10 июня, сообщило украинское военное командование.

«Корабельная группировка Черноморского флота рашистов усилена еще одной подводной лодкой — носителем крылатых ракет. Они продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой», — рассказал представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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По его словам, на сегодняшний день у РФ наготове в Черном море 40 крылатых ракет и один большой десантный корабль.

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