Российские диверсанты пытались прорваться в Украину в Черниговской области, но понесли потери — Наев 1 августа, 08:47 Украинские военные заставили врага отойти (Фото:ГПСУ)

В ночь на вторник, 1 августа, группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в своем Telegram.

По его словам, группу ДРГ из четырех человек заметили пограничники 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.

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По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, диверсанты отошли.

По сигналу тревоги к месту инцидента выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины.

Наев заявил, что российские диверсанты понесли потери и не достигли поставленной цели.

27 июля отбили очередную попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию Сумской области. Основной задачей ДРГ было выявление расположения Сил обороны Украины и минирование местности.

