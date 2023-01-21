Российская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области
Российская ДРГ пыталась перейти границу в Сумской области (Фото:МВД)
Российская диверсионно-разведывательная группа рано утром 21 января пыталась пересечь госграницу в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Около пяти часов утра группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ в сторону Юнаковской общины.
Украинские военные открыли огонь — враг скрылся.
Это уже не первая попытка российских ДРГ перейти госграницу в Сумской области. 23 декабря бойцы терробороны уничтожили российскую ДРГ вблизи села Высокое Сумской области.