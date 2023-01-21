Российская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области

21 января, 13:41
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Российская ДРГ пыталась перейти границу в Сумской области (Фото:МВД)

Российская ДРГ пыталась перейти границу в Сумской области (Фото:МВД)

Российская диверсионно-разведывательная группа рано утром 21 января пыталась пересечь госграницу в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Около пяти часов утра группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ в сторону Юнаковской общины.

Украинские военные открыли огонь — враг скрылся.

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Это уже не первая попытка российских ДРГ перейти госграницу в Сумской области. 23 декабря бойцы терробороны уничтожили российскую ДРГ вблизи села Высокое Сумской области.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Сумская область Российские военные Война России против Украины ДРГ Дмитрий Живицкий

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