Российская ДРГ хотела зайти через границу в Харьковскую область, но не удалось — Генштаб 31 мая, 08:15 Уничтожены российские танки в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российская диверсионно-разведывательная группа пробовала проникнуть в Харьковскую область. Попытка была неудачной.

Об этом Генштаб сообщил в среду, 31 мая.

Оккупанты хотели завести ДРГ через государственную границу Украины с территории РФ на Северском и Слобожанском направлениях. В частности, они безуспешно пытались это сделать в районе населенного пункта Зеленое в Харьковской области.

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Ранее украинские военные уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов на юге.