Жители Запорожской области возвращаются домой после российской депортации — Федоров

11 мая, 17:12
Поделиться:
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Жители временно оккупированной Запорожской области возвращаются домой после принудительной «эвакуации» российскими войсками.

Об этом сообщает мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Миссия оккупантов по эвакуации населения прифронтовых территорий Запорожской области — провалена», — пишет он.

Видео дня

По его данным, россияне в течение недели пытались вывезти украинцев из более 18 населенных пунктов, однако «даже те немногочисленные люди, которые согласились выехать, возвращаются назад».

Читайте также:

Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua) «Эвакуация» в Запорожской области. Есть версия, что оккупанты готовятся к провокации — Федоров

Федоров отметил, что россияне обещали украинцам курорт на побережье Азовского моря, но вместо этого размещают людей в невыносимых условиях или вообще везут эвакуированных в палатки на территории РФ.

Также, по его данным, обещанные 10 тысяч рублей оккупанты выдают только по роспаспорту, а россияне грабят магазины, дома, больницы во время так называемой «эвакуации».

«Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду рашистов — остаются дома и ждут ВСУ», — подчеркнул он.

Ранее ЦНС сообщал, что оккупанты в Запорожской области готовятся к новой волне так называемой «эвакуации» местных жителей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Запорожская область Иван Федоров депортация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X