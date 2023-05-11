Жители Запорожской области возвращаются домой после российской депортации — Федоров 11 мая, 17:12 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Жители временно оккупированной Запорожской области возвращаются домой после принудительной «эвакуации» российскими войсками.

Об этом сообщает мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Миссия оккупантов по эвакуации населения прифронтовых территорий Запорожской области — провалена», — пишет он.

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По его данным, россияне в течение недели пытались вывезти украинцев из более 18 населенных пунктов, однако «даже те немногочисленные люди, которые согласились выехать, возвращаются назад».

Федоров отметил, что россияне обещали украинцам курорт на побережье Азовского моря, но вместо этого размещают людей в невыносимых условиях или вообще везут эвакуированных в палатки на территории РФ.

Также, по его данным, обещанные 10 тысяч рублей оккупанты выдают только по роспаспорту, а россияне грабят магазины, дома, больницы во время так называемой «эвакуации».

«Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду рашистов — остаются дома и ждут ВСУ», — подчеркнул он.

Ранее ЦНС сообщал, что оккупанты в Запорожской области готовятся к новой волне так называемой «эвакуации» местных жителей.