Подрыв БМП с российскими мобиками на броне попал на видео одного из оккупантов

5 декабря, 08:45
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Часть оккупантов выжила, разбежавшись в разные стороны (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Часть оккупантов выжила, разбежавшись в разные стороны (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Российский оккупант снял подрыв боевой машины пехоты ВС РФ, на броне которой находились мобилизованные захватчики.

Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На нем видно движущуюся колонну российской бронетехники. Когда одна из БМП проезжает возле танка, произошел мощный взрыв, после которого выжившие солдаты разбежались в разные стороны.

Видео дня

При этом следовавшая за ней бронемашина, в которой ехал оператор, неожиданно заглохла, из-за чего у ее экипажа началась настоящая паника.

https://www.youtube.com/embed/ku8TIQJIGbA
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мины БМП Российские военные Война России против Украины

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