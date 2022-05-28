«Украина не будет выполнять правила агрессора». Объявленные РФ маршруты для гражданских кораблей в Черном море опасны — ВМС Украины 28 мая, 10:50 Цей матеріал також доступний українською Одно из иностранных гражданских судов, пораженных российскими ракетами еще в феврале 2022 года в Черном море (Фото:ВМС Украины)

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа, заявил, что Украина не будет выполнять «вымышленных правил страны-агрессора» относительно гражданского судоходства в Черном море.

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В заявлении командования ВМС ВСУ напоминается о том, что РФ «цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства».

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«Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ производила обстрелы иностранных гражданских судов», — напомнили в командовании.

Объявленные Россией маршруты в ВМС ВСУ называют «псевдогуманитарными». В действительности же РФ продолжает и дальше пренебрегать нормами международного морского права. Российские корабельные группировки до сих пор блокируют гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий. К применению ракетного вооружения в акватории Черного моря готовы два носителя российских крылатых ракет типа Калибр с суммарным залпом до 16 ракет.

«Мы не будем выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера. Украина является независимым, демократическим и правовым государством, которое придерживается норм международного права, в том числе международного Морского права», — подчеркнул командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.



По его словам, действительно безопасными маршрутами могут считаться только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

«Мы не играем по коварным правилам врага, который каждый день пытается уничтожить нас и нашу экономику, блокируя судоходство и обстреливая гражданскую инфраструктуру. Какие бы "гуманитарные" ярлыки они на себя не цепляли, мир увидел настоящее лицо РФ», - подчеркнул Неижпапа.

25 мая начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что российские оккупанты завершили разминирование порта в Мариуполе и готовы выпустить иностранные суда.

Украинские морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Российской Федерацией. Поэтому остановился экспорт грузов из Украины, в частности зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов, привел к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%.

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