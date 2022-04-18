«Наносят ракетно-бомбовые удары». Российская авиация стала чаще атаковать территорию Украины — Минобороны

18 апреля, 16:51
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Сбитый Су-35 оккупантов (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Сбитый Су-35 оккупантов (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

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Пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык заявил, что количество самолетовылетов российской авиации увеличилось в более чем 1,5 раза.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«Противник не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилась в более 1,5 раза», — сказал Мотузянык во время брифинга.

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Он подчеркнул, что войска РФ готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и создать сухопутный коридор с Крымом.

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Также Мотузянык отметил, что за прошедшие сутки, 17 апреля, ВСУ сбили пять воздушных целей оккупантов: самолет, три вертолета и один БПЛА.

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По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 167 самолетов и 147 вертолетов, а также значительное количество техники.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Российская авиация Война в Украине

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