Почему Россия не сможет усилить использование авиации — эксперт Defense Express 22 февраля, 16:55 Российский военный самолет на аэродроме Саки в оккупированном Крыму (Фото:Минобороны РФ)

Эксперт Defense Express Олег Катков объяснил NV, почему Россия не сможет усилить использование авиации в Украине.

В интервью NV Катков отметил, что Россия сейчас уже достаточно активно использует авиацию, причем не для использования дальнобойного ракетного вооружения, а на переднем крае, но не заходя в зону поражения зенитно-ракетных средств Украины.

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По словам эксперта, на каждой авиабазе размещено определенное количество самолетов, и если их количество увеличить втрое, они не станут производить втрое больше самолето-вылетов.

«Потому что подготовка самолета к выполнению боевого задания — довольно долгий сложный процесс, связанный с возможностями аэродромных наземных служб. Масштабирование количества самолето-вылетов — это сверхсложная задача, тем более для РФ сейчас, учитывая, что моторесурс их машин постоянно уменьшается. Они несут потери, поражаются, летают больше, чем в мирное время», — сказал он.

Катков добавил, что вылеты с полноценной ракетно-бомбовой нагрузкой исчерпывают моторесурс самолетов значительно быстрее простых тренировочных полетов.

«То есть достаточно сложно говорить о том, что у РФ есть возможность кратно нарастить количество самолето-вылетов, учитывая всю имеющуюся информацию», — сказал эксперт, отметив, что летом таких возможностей у России было больше.

Также он отметил, что сейчас не идеальная летная погода, а использование самолетов для поддержки наземных подразделений, то есть для ударов по переднему краю требует постоянно хорошей видимости.

«И главный аспект — мы говорим об увеличении самолето-вылетов, то есть борт один, но летает, условно, не раз в сутки, а несколько. Это тоже важный аспект, потому что мы должны понимать, что враг перенес свои авиабазы на большее расстояние [подальше от линии фронта], они тратят значительное время полета на то, чтобы просто долететь до линии фронта и вернуться назад. Если бы они базировались ближе, могли бы значительно быстрее летать, заправляться, подвешивать боеприпасы и совершать повторный вылет», — сказал Катков.

Эксперт пояснил также, что для перелетов на значительные расстояния самолетам требуется больше топлива, а значит они могут поднять меньше боеприпасов.

Издание Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты. По данным FT, такой информацией обмениваются союзники по НАТО. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, Россия «готовится к воздушной кампании и пытается атаками [вывести из строя] ПВО Украины». Он также сказал, что в России могло остаться «более 80%» авиации.

14 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не видят признаков того, что Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину.

19 февраля представитель военной разведки Украины (ГУР МО) Андрей Юсов заявил, что боевая авиация РФ сейчас размещена в основном на территории страны-агрессора, по меньшей мере, в 200 км от госграницы Украины вне досягаемости огня украинских сил.