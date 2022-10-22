В Киевской области обнаружили обломки сбитой ракеты с зарядом в 400 килограммов

22 октября, 15:02
Поделиться:
Обломки сбитой ракеты (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Обломки сбитой ракеты (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

В субботу, 22 октября, силы ПВО во время массированной атаки по инфраструктуре сбили несколько ракет, летевших на Киев. Обломки одной из них обнаружили полицейские в Киевской области. Ее боевой заряд составляет 400 кг.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Ракету сбили над лесной зоной и полем. Боевой заряд составляет 400 кг.

Видео дня

Небытов поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную ликвидацию этого смертоносного оружия россиян.

Ранее об уничтожении нескольких ракет также сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

Читайте также:
Масштаб повреждений от утренних ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10—12 октября — Укрэнерго

Украинские военные в субботу, 22 октября, во время масштабной атаки России по Украине уничтожили 18 крылатых ракет оккупантов, в том числе Х-101 и Калибр.

Отмечается, что враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

https://www.youtube.com/embed/nbTmwAU3PfQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Ракеты Киевская область Обломки Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X