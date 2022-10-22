В Киевской области обнаружили обломки сбитой ракеты с зарядом в 400 килограммов 22 октября, 15:02 Обломки сбитой ракеты (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

В субботу, 22 октября, силы ПВО во время массированной атаки по инфраструктуре сбили несколько ракет, летевших на Киев. Обломки одной из них обнаружили полицейские в Киевской области. Ее боевой заряд составляет 400 кг.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Ракету сбили над лесной зоной и полем. Боевой заряд составляет 400 кг.

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Небытов поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную ликвидацию этого смертоносного оружия россиян.

Ранее об уничтожении нескольких ракет также сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

Украинские военные в субботу, 22 октября, во время масштабной атаки России по Украине уничтожили 18 крылатых ракет оккупантов, в том числе Х-101 и Калибр.

Отмечается, что враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).