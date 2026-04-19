В Полтавской области россияне атаковали беспилотником объект железнодорожной инфраструктуры

Воздушные силы предупреждали о шахедах севернее и южнее Полтавы (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Полтавском районе зафиксировано попадание российского беспилотника в объект железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в 12:23.

Он добавил, что информации о травмированных не поступало.

В 11:39 Воздушные силы предупреждали о шахедах, летевших севернее и южнее Полтавы.

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16 апреля сообщалось, что в двух районах Полтавской области в результате российской атаки повреждены два жилых дома.