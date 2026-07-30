Во Львове продолжаются спасательные работы после удара РФ, под завалами могут находиться еще два человека

30 июля, 22:43
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Ликвидация последствий российского обстрела во Львове, 30 июля (Фото: ГСЧС Львовской области)

Ликвидация последствий российского обстрела во Львове, 30 июля (Фото: ГСЧС Львовской области)

По состоянию на 21:00 четверга, 30 июля, во Львове спасатели продолжают ликвидацию последствий российской атаки.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС во Львовской области.

По данным ведомства, на местах попаданий непрерывно ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы: спасатели разбирают завалы, ликвидируют последствия разрушений и обследуют поврежденные здания, чтобы как можно скорее устранить опасность и помочь пострадавшим.

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Последствия российской атаки на Львов (Фото: ГСЧС Львовской области)
Последствия российской атаки на Львов / Фото: ГСЧС Львовской области

По предварительной информации, под завалами могут находиться еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели прилагают максимум усилий.

Утром 30 июля российские войска атаковали Львов 22 крылатыми ракетами: повреждены два многоэтажных дома, пострадали по меньшей мере 34 человека. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на улицах Патона и Выговского спасательные работы продолжались уже 15-й час, а в больницах оставались семеро пострадавших. Город пообещал помочь с восстановлением разрушенного, а жителей призвали обращаться в выездные центры предоставления административных услуг (ЦНАП) на месте или на горячую линию 15−80.

В тот же день стало известно, что в результате удара погиб 35-летний гражданский сотрудник полиции Львовской области — спасатели извлекли его тело из-под завалов дома.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Львов Война России против Украины ГСЧС во Львовской области

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