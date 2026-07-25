В результате атаки РФ на Херсон повреждено здание бывшей резиденции посольства Италии

Посол Италии Карло Формоза выразил солидарность с Украиной и осудил действия России (Фото: Посольство Италии в Украине / Facebook)

Российская атака на Херсон привела к гибели одного человека и ранению двоих, а также повредила историческое здание, которое с 1906 по 1918 год служило главной резиденцией посольства Италии.

Об этом сообщило посольство Италии в Украине.

Посол Италии Карло Формоза выразил соболезнования властям и жителям города, вновь заявив об осуждении Италией насильственных действий России, которые ежедневно уносят жизни мирных жителей и разрушают культурное наследие страны.

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По словам посла, поврежденное и подожженное здание служит свидетельством не только свободы начала XX века, но и многолетней дружбы между Италией и Украиной, а также солидарности с этой нацией еще до обретения ею независимости.

«Сегодня мы продолжаем стоять вместе с Украиной в поисках справедливого и прочного мира», — добавил Формоза.

Последствия атаки на историческое здание в Херсоне / Фото: Посольство Италии в Украине / Facebook

В тот же день армия РФ атаковала Одесскую область — пострадал 65-летний мужчина, зафиксированы повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

В ночь на 25 июля войска РФ атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), а также беспилотниками Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия — об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.