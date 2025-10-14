Россияне ударили по Херсону: погибли три человека, раненый в тяжелом состоянии

Россияне во вторник, 14 октября, атаковали Днепровский район Херсона , в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что в результате российского удара погибла пожилая женщина и мужчина 1980 года рождения.

Также пострадал 55-летний мужчина. Ему диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы, руки и грудной клетки. Он находится в тяжелом состоянии.

Еще трем людям — 57-летнему мужчине и женщинам 60 и 62 лет — медики оказали помощь на месте. У них диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Также в результате российской атаки на Корабельный район Херсона погибла 88-летняя женщина.

Ранее 14 октября Александр Прокудин сообщал, что утром в Херсонской области российские оккупанты атаковали грузовики ООН, которые принадлежали Управлению по координации гуманитарных дел. Россияне прицельно били по ним из дронов и артиллерии. В результате один транспорт сгорел, еще один получил серьезные повреждения, а два других смогли вырваться из-под ударов. Пострадавших нет.

