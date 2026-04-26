Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами, есть попадания — Воздушные силы

26 апреля, 09:35
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Мобильные группы ПВО отражают российскую атаку (Фото: REUTERS/Serhii Chalyi)

Мобильные группы ПВО отражают российскую атаку (Фото: REUTERS/Serhii Chalyi)

В ночь на воскресенье, 26 апреля, российская армия атаковала Украину 144 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с шести направлений.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Российские оккупанты запустили по Украине дроны из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Донецка.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Повітряні сили
Инфографика: Повітряні сили

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков на шести локациях.

В ночь на воскресенье, 26 апреля, российские оккупанты атковали Украину шахедами и КАБами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Днепре в результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Воздушные силы Война России против Украины Российская агрессия ПВО

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