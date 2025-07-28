Здание филармонии в Кропивницком после российской атаки шахедами, 28 июля 2025 года (Фото: Андрей Райкович / Telegram)

В Кировоградской области в результате российской атаки дронами ночью в понедельник, 28 июля, возникли пожары. В Кропивницком повреждено здание областной филармонии, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Обновлено в 11:18. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала, что в Кропивницком также повреждены здание и пожарно-спасательная техника одного из подразделений ГСЧС. Личный состав службы находился в укрытии, поэтому пострадавших нет.

По словам главы ОВА, ликвидация пожара после российской атаки продолжается. Локации обследуют соответствующие службы, погибших и пострадавших нет.

Помещение филармонии в областном центре было повреждено взрывной волной, уточнил Райкович.

В ночь на 28 июля войска страны-агрессора России атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве, Хмельницкой, Кировоградской и других областях раздавались взрывы.

В столичном Дарницком районе известно о по меньшей мере пяти пострадавших, сообщала полиция.