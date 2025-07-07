Силы обороны Украины сбивают российский шахед над Киевом, 24 апреля 2025 год (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Силы обороны в ночь на понедельник, 7 июля, обезвредили 75 российских БПЛА . Всего страна-агрессор Россия применила против Украины 101 дрон и четыре ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegrаm.

В ночь на 7 июля россияне атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 101 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Реклама

«По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны», — говорится в сообщении.

Воздушные силы отметили, что 58 российских дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а еще 17 — были локально потеряны.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 10 локациях, а также падение сбитых — на семи локациях.

В ночь на 7 июля армия страны-агрессора России атаковала Киев шахедами. В городе работала противовоздушная оборона.

В Харькове удары шахедов зафиксировали в Шевченковском и Слободском районах, пострадали 19 человек. Есть попадания в многоэтажку.