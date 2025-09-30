Как сообщили в Минкульте, в результате атаки РФ в Днепре в здании художественного музея поврежден фасад, выбиты почти все окна и входные двери (Фото: www.facebook.com/ivan.verbytskyi/)

В результате обстрела Днепра оккупантами из РФ оказался поврежден Днепровский художественный музей — но все люди, находившиеся в здании, остались целы.

Об этом 30 сентября сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Иван Вербицкий.

«Все люди, которые находились в музее, целы, поскольку спустились в укрытие. Спасибо за вашу ответственность. Поврежден фасад, выбиты почти все окна, входные двери. По предварительному визуальному обследованию, коллекция не пострадала. Над тщательной оценкой ущерба будут работать в ближайшие дни», — сообщил чиновник.

Фото: www.facebook.com/ivan.verbytskyi/

Фото: www.facebook.com/ivan.verbytskyi/

Фото: www.facebook.com/ivan.verbytskyi/

Фото: www.facebook.com/ivan.verbytskyi/

Вербицкий также выразил соболезнования родным горожанина, погибшего в результате вражеской атаки на город, и поблагодарил директора музея, коллектив, мэра Днепра, горсовет, Днепровскую ОГА, коммунальщиков, полицию и волонтеров, которые работают над ликвидацией последствий повреждений.

По словам замминистра, сохранение музейного фонда «является сегодня одной из ключевых задач» Минкульта — с эвакуацией включительно.

«Сегодня я провел обстоятельную встречу по этому поводу с командой Отдела музейного дела, учета и реставрации культурных ценностей в составе Министерства. На этой неделе надеюсь также встретиться с Коалицией деятелей культуры, которая активно выступает за эвакуацию. Спасибо всем, кто работает над этим», — подытожил чиновник.

Ранее глава Днепровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что россияне 30 сентября атаковали Днепр беспилотниками. По его словам, в результате произошло несколько возгораний.

Затем мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате удара пострадали здания медцентра и детской стоматологии.

По информации Общественного, из-за российской атаки поврежден также корпус одного из университетов города. По словам декана факультета психологии Зои, в момент взрыва в здании находились преподаватели и техперсонал. В результате атаки в помещениях повылетало около 50 окон, женщину ранило стеклом.