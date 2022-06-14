В Донецкой области российские войска за сутки убили трех мирных жителей

14 июня, 04:40
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Разрушенные после российских обстрелов дома в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Разрушенные после российских обстрелов дома в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки российские военные убили трех мирных жителей.

Еще пять человек получили ранения.

«За 13 июня россияне убили троих мирных жителей Донетчины: 1 в Авдеевке, 1 в Новоселовке Первой и 1 в Кураховке. Еще 5 человек получили ранения», — сообщил Кириленко.

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Также в Донецкой области скончались двое гражданских, получившие ранения в Луганской области.

В данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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13 июня советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты, предположительно, готовиться ускорить до 1 сентября процесс аннексии Мариуполя и частично оккупированной Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=fzN8muTfH5w
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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