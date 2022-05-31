Моральный упадок. Российская армия теряет способность управлять личным составом — ISW 31 мая, 06:13 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за значительных потерь младшего состава и отсутствия профессионализма российская армия теряет способность управлять личным составом. Следовательно, оккупанты испытывают моральный упадок.

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Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Военные аналитики отмечают, что рост потерь среди младшего личного состава, вероятно, еще больше усугубит возможности российской армии и приведет к дальнейшему моральному упадку.

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Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего состава.

Также ведомство сообщило, что российские офицеры батальонов и бригад не отдают приказы с тыла, поскольку вынуждены контролировать действия подчиненных солдат.

ISW приводит слова «экс-министра обороны» так называемой «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинившего РФ в отказе от «идеологической основы» войны в Украине.

«Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не подвергают сомнению легитимность существования Украины, а понятия „денацификация“ и „демилитаризация“ забыты», — говорится в сообщении института.

"Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти", - отмечает ISW.

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