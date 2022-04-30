РФ приходится объединять уже истощенные подразделения — Минобороны Великобритании

30 апреля, 09:58
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В Минобороны Великобритании отмечают, что у ВС РФ проблемы с тактической координацией (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Минобороны Великобритании отмечают, что у ВС РФ проблемы с тактической координацией (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После провала вторжения на севере Украины российское военное командование пытается исправить свои ошибки, концентрируя свою боевую мощь, сокращая линии снабжения и упрощая управление войсками.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании от 30 апреля.

При этом отмечается, что для того, чтобы реализовать свой замысел, ВС РФ приходится объединять уже истощенные и разрозненные подразделения, которые понесли огромные потери во время неудавшегося наступления на Киев.

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«Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа. Недостатки в тактической координации россиян остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую мощь, несмотря на локальные улучшения», — сообщили в британском оборонном ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1520275307713945600
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Война России против Украины

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