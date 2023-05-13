Передали на баланс военных РФ. В Херсонской области оккупанты похитили 100 катеров у местных — ОК Юг 13 мая, 22:57 Российская армия похитила 100 лодок у гражданского населения Херсона (Фото:Владислав Назаров/Telegram)

На временно оккупированной части Херсонской области россияне отобрали лодки у местных жителей. Речь идет о 100 единицах техники.

Об этом сообщил спикер ОК Юг Владислав Назаров в Telegram.

"На днях россияне провели катера "официально" и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ", - написал он.

Видео дня

Согласно его данным, около 100 лодок были отобраны у местного населения по указанию коллаборанта. Таким образом, по словам спикера, предатель хочет услужить российским военным, чтобы перекрыть дефицит катеров в их подразделениях.

Ранее Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты на юге Украины паникуют перед украинским контрнаступлением. Они не понимают, откуда ждать основного удара, поэтому распыляют усилия на несколько направлений.